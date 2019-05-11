Sudan'daki Türk hastanesinde 200 çocuk sünnet edildi

Güney Darfur Eyaleti'ndeki Esselam Kampında yaşayan 200 çocuk, Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesince ücretsiz sünnet edildi.

Türk ve Sudanlı doktorlar ve sağlık personelinin görev aldığı geleneksel toplu sünnet merasimine çocukların ailelerinin yanı sıra polis teşkilatından yetkililer katıldı.

Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Koray Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güney Darfur Eyaleti Nyala Polis Teşkilatı, Esselam Kampı'nda yaşayan yaklaşık 200 çocuğun sünnet ettirilme teklifiyle hastanemize geldi. Çocuklar büyük bir kalabalık eşliğinde otobüslerle hastanemize getirildi. Sünnet öncesi geleneksel sünnet çorbamız ikram edildi. 10 klinikte tamamen steril şartlarda 200 çocuğun sünneti tamamlandı." dedi.

Bu yıl ücretsiz sünnet organizasyonunun ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Aydoğdu, bu organizasyonların haricinde cumartesi günleri küçük gruplar halinde ücretsiz sünnet taleplerini kabul ettiklerini söyledi.

Aydoğdu, yetkililerin ve ailelerin organizasyon nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Nyala'da iki senedir devam eden organizasyon kapsamında şu ana kadar 2 bine yakın Sudanlı ihtiyaç sahibi ailenin çocukları ve yetimler sünnet ettirildi.

