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Sudan’daki Türk Kadın Platformu kermes düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: "Sudan’da yardım çalışmaları yapan çok sayıda STK var. Kadın Platformu, bir yıl içinde önemli faaliyetler yaptı. Burada ilk kez kendi kermeslerini düzenliyorlar"

Sudan'da Türk Kadın Platformu, ihtiyaç sahipleri için kermes düzenledi.

Başkent Hartum’daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarının bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte platform üyelerinin el emeği ürünlerinin yanı sıra döner ve Türk kahvesinin bulunduğu gıda ürünleri, Sudanlıların beğenisine sunuldu. Bazı Sudanlı yardım gönüllüleri de kermeste stant açtı.

Etkinlikte AA muhabirine açıklama yapan Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Sudan’da yardım çalışmaları yapan çok sayıda STK var. Bir taraftan da İşadamları Derneği, Kadın Platformu, Türk Talebe Birliği, Türkiye Mezunları Derneği bunlarla birlikte burada faaliyetlerimiz oluyor. Kadın Platformu, bir yıl içinde önemli faaliyetler yaptı. Burada ilk kez kendi kermeslerini düzenliyorlar. Maarif Vakfı Okullarının da ana okulu bilim şenliği vardı. Toplumun yüksek ve değişik kesimlerinden ziyaretçiler geldi. Bunlar artarak devam edecek.” dedi.

Sudan’daki TMV okullarını marka yapmak istediklerini belirten Büyükelçi Neziroğlu, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Maarif’i buradaki en iyi okul yapmak. TMV, daha iyiye gidiyor. Her sene daha çok öğrenci bu okulları tercih ediyor. Sınavla Sudan’ın en iyi öğrencilerini alıyoruz. Bu bize gurur veriyor. TMV Okullarında ilk 3’e giren öğrencileri Türkiye bursları kapsamında ülkemize göndermek istiyoruz. Bu konuda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve ilgili kurumlarla temaslarımız sürüyor. Böyle bir imkanın sağlanması Maarif’in marka değerini artıracaktır.”

Sudan Türk Kadın Platformu Başkanı Emine Neziroğlu da 14 ay önce göreve başladıklarında Türkleri bir arada toplayacak bir oluşumun gerekliliği kanaatine varmaları üzerine bu platformu kurduklarını, bu sürede kız okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, Türk kadınların katkılarıyla da çeşitli insani yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Platformun Başkan Yardımcısı Vasfiye Tokgöz "Sudan’da yaşayan Türk kadınlarıyla birlikte Türk kültürünü, geleneklerini, yiyeceklerini yansıtmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Ayrıca çeşitli okullarda yardım faaliyetlerimiz var. Asıl amacımız Sudanlı kadınlara meslek edindirmek." diye konuştu.

Tokgöz yakın zamanda ağırlıklı olarak Türk kadınlarına yönelik faaliyet gösterecek bir kültür evi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

TMV Okulları bahçesinde ayrıca ana okulu öğrencilerinin sene içinde yaptıkları aktivitelerin sergilendiği 2’nci Bilim, Kültür ve Sanat Sergisi düzenlendi.

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