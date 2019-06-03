HABER

Sudan'daki Türk vatandaşlarına "sokağa çıkmayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: - "Hartum şehir merkezinde halen devam eden olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarının mümkünse sokağa çıkmaması ve gösteri alanlarından kesinlikle uzak durmaları önem arz etmektedir" - "Olayları yakından takip ediyoruz ve vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Şimdiye kadar vatandaşlarımızla ilgili bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok"

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince ülkede ordunun başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sudan'daki Türk vatandaşlarının sokağa çıkmaması ve gösteri alanlarından uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hartum şehir merkezinde halen devam eden olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarının mümkünse sokağa çıkmaması ve gösteri alanlarından kesinlikle uzak durmaları önem arz etmektedir." dedi.

Acil durumlarda büyükelçiliğin aranabileceğini vurgulayan Neziroğlu, "Olayları yakından takip ediyoruz ve vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Şimdiye kadar vatandaşlarımızla ilgili bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok." diye konuştu.

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsizİzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
Ramazan bayramı tebrikleri!Ramazan bayramı tebrikleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan

En Çok Okunan Haberler

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Griezmann'dan Türkiye itirafı

Griezmann'dan Türkiye itirafı

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Bayram mesajları 2019: Yakınlarınız için en güzel Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.