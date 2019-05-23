Sudan'daki Türkler iftarda buluştu

Sudan'da yaşayan Türkler, Sudan Türk İşadamları Derneği'nin (TÜRSİAD) geleneksel iftarında bir araya geldi.

Başkent Hartum'daki Sudan Maarif Okulları'nın bahçesinde düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Sudan'ın her tarafında iyilik yarışında varız ve koşuyoruz." dedi.

Başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun Sudan'da yardım faaliyetleri yürüttüğünü vurgulayan Neziroğlu, "Bu Ramazan 100 binden fazla aileye iftar vermiş, 30 bin civarında Ramazan yardımı dağıtmış olacağız. Sudan insani yardım noktasında Türkiye’de çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Sudan, en önemli destinasyonlardan, hedeflerden birisi oldu." diye konuştu.

Sudan'da yaşananların, buranın iç meselesi olduğunu ve kararı Sudan halkının vereceğini belirten Neziroğlu, "Biz burada barışı, uzlaşıyı arzu ederiz. Bunu elimizden geldiği kadar desteklemeye gayret ederiz. Sudan için bugüne kadar elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içinde olduk. Bunu Sudanlı kardeşlerimiz için yapıyoruz. Onların bize, devletimize olan sevgisinin hepiniz canlı şahitlerisiniz." ifadelerini kullandı.

Programa, kamu ve özel kurumların temsilcileri, Türk iş insanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.

