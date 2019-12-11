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Sudan'dan "terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:24 | Son Güncelleme

Sudan'dan "terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması" talebi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, uluslararası topluma, ülkesinin adının "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkarılması için çağrı yaptı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da "Sudan'ın Dostları" grubunun ilk toplantısı yapıldı.

Norveç'in başkanlık ettiği toplantıya uluslararası kuruluşlar, Avrupa ve Arap ülkelerinden 22 üye katıldı.

Başbakan Hamduk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin geçiş döneminin üstesinden gelebilmesi için "Sudan'ın Dostları"ndan yatırım ve ekonomik iş birlikleri ile yanlarında olmasını istedi.

Mevcut siyasi ve ekonomik şartlar altında durumlarının pek de parlak olmadığını vurgulayan Hamduk, akaryakıt, un gibi bazı temel tüketim maddelerinin sübvanse edilmesi, dış borçlar, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinde reform gibi zorluklarla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Hamduk, Sudan'ın adını terör destekçisi ülkeler listesinden silmeye hazır olduklarını belirterek, uluslararası toplumdan da bu konuda yardım istedi.

ABD yönetimi, Sudan'ı, dönemin cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 1993’te "terörü destekleyenler" listesine almıştı.

"Sudan'ın Dostları" grubu, ülkeye ekonomik ve siyasi konularda verilecek desteğin koordinasyonu için 2018'de kuruldu.

- Devrime rağmen ekonomi düzelmedi

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Aralık devriminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yerel para biriminin dolar karşısındaki aşırı değer kaybı, yüksek enflasyon, akaryakıt, un sıkıntısı ve toplu ulaşım sorunu gibi vatandaşın en çok muzdarip olduğu meseleler henüz çözüme kavuşturulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Abdullah Hamduk Sudan'ın Dostları Toplantısı

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