Sudan'dan "terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması" talebi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, uluslararası topluma, ülkesinin adının "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkarılması için çağrı yaptı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da "Sudan'ın Dostları" grubunun ilk toplantısı yapıldı.

Norveç'in başkanlık ettiği toplantıya uluslararası kuruluşlar, Avrupa ve Arap ülkelerinden 22 üye katıldı.

Başbakan Hamduk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin geçiş döneminin üstesinden gelebilmesi için "Sudan'ın Dostları"ndan yatırım ve ekonomik iş birlikleri ile yanlarında olmasını istedi.

Mevcut siyasi ve ekonomik şartlar altında durumlarının pek de parlak olmadığını vurgulayan Hamduk, akaryakıt, un gibi bazı temel tüketim maddelerinin sübvanse edilmesi, dış borçlar, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinde reform gibi zorluklarla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Hamduk, Sudan'ın adını terör destekçisi ülkeler listesinden silmeye hazır olduklarını belirterek, uluslararası toplumdan da bu konuda yardım istedi.

ABD yönetimi, Sudan'ı, dönemin cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 1993’te "terörü destekleyenler" listesine almıştı.