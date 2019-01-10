Sudan'dan Troyka ülkeleri ve Kanada'nın açıklamasına cevap

HARTUM (AA) - Sudan, Troyka üyeleri (ABD, Norveç, İngiltere) ve Kanada'nın, ülkede düzenlenen gösterilerle ilgili yaptığı açıklamaların "üstü kapalı" tehditler içerdiğini öne sürdü.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Troyka ve Kanada'nın ifadelerinin üstü kapalı tehdit içerdiği ve nesnel gerçeklerle çeliştiği belirtildi.

Sudan'ın, aldığı kararlarda bağımsız hareket ettiği ve dış müdahalelere karşı olduğu vurgulanan açıklamada, kanun ve anayasanın öngördüğü şekilde düşünce özgürlüğüne bağlı olunduğu ancak bunun yasal dışı grupların illegal faaliyetlerini ve şiddet olaylarını kapsamadığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD, Norveç, İngiltere ve Kanada'nın, başka ülkelerde bazı gösterilerdeki şiddet, bankaların ve özel mülklerin yağmalanması olaylarına değinmemesi de eleştirildi.

Troyka üyeleri ve Kanada tarafından yapılan ortak açıklamada, Sudan hükümetinin gösterilere canlı mermi kullanarak müdahale etmesinden derin endişe duyulduğu aktarılmış ve hükümetin ilerleyen dönemde alacağı tedbirlerin hem Troyka hem de diğer ülkelerin Sudan'la olan muamelesine etki edeceği kaydedilmişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık 2018'de hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

