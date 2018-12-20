Sudan'ın Atbara kentinde gösteriler nedeniyle OHAL ilan edildi

HARTUM (AA) - Sudan'daki Nil Nehri eyaletine bağlı Atbara kentinde, ekonomik sıkıntıların protesto edildiği gösterilerin ardından olağanüstü hal ve dışarı çıkma yasağı ilan edildi.

Eş-Şuruk televizyonuna yaptığı açıklamada, Nil Nehri Eyaleti Hükümet Sözcüsü İbrahim Muhtar, "Nil Nehri Eyaleti Güvenlik Komisyonu, olaylara ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi ve ikinci duyuruya kadar Atbara kentinde olağanüstü hal ve dışarı çıkma yasağı ilan etti." dedi.

Muhtar, kentteki tüm ilkokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verildiğini aktardı.

Kararın bugün ülkedeki fiyat artışının, ekmek ve yakıt sıkıntısının protesto edildiği gösterilerin ardından alındığı belirtiliyor. Yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin de destek verdiği gösterilere katılanlar ülkedeki fiyatların çok yüksek olduğunu, bundan dolayı hükümet politikalarını reddetmek için sokaklara çıktıklarını aktarıyor.

Yerel basında gösterilerde iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin kentteki merkezinin ateşe verildiği haberlerine yer verilirken, olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Basında ayrıca ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde de benzer gösterilerin düzenlendiği ve polisin göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi.