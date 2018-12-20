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Sudan'ın Atbara kentinde gösteriler nedeniyle OHAL ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 00:04 | Son Güncelleme

Nil Nehri Eyaleti Hükümet Sözcüsü İbrahim Muhtar: - "Nil Nehri Eyaleti Güvenlik Komisyonu, olaylara ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi ve ikinci duyuruya kadar Atbara kentinde olağanüstü hal ve dışarı çıkma yasağı ilan etti"

HARTUM (AA) - Sudan'daki Nil Nehri eyaletine bağlı Atbara kentinde, ekonomik sıkıntıların protesto edildiği gösterilerin ardından olağanüstü hal ve dışarı çıkma yasağı ilan edildi.

Eş-Şuruk televizyonuna yaptığı açıklamada, Nil Nehri Eyaleti Hükümet Sözcüsü İbrahim Muhtar, "Nil Nehri Eyaleti Güvenlik Komisyonu, olaylara ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi ve ikinci duyuruya kadar Atbara kentinde olağanüstü hal ve dışarı çıkma yasağı ilan etti." dedi.

Muhtar, kentteki tüm ilkokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verildiğini aktardı.

Kararın bugün ülkedeki fiyat artışının, ekmek ve yakıt sıkıntısının protesto edildiği gösterilerin ardından alındığı belirtiliyor. Yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin de destek verdiği gösterilere katılanlar ülkedeki fiyatların çok yüksek olduğunu, bundan dolayı hükümet politikalarını reddetmek için sokaklara çıktıklarını aktarıyor.

Yerel basında gösterilerde iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin kentteki merkezinin ateşe verildiği haberlerine yer verilirken, olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Basında ayrıca ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde de benzer gösterilerin düzenlendiği ve polisin göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi.

Ülkedeki Kuzey Kordofon ve Omdurman kentleri de ekonomik durumun protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

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- "Her vatandaş, görüşünü barışçıl bir şekilde ifade etme hakkına sahiptir"

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nde basın sorumlusu İbrahim es-Sıddık da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Her vatandaş, görüşünü barışçıl bir şekilde ifade etme hakkına sahiptir, ancak Atbara kentinde yaşananlar barışçılık mefhumuyla bağdaşmıyor." ifadesini kullandı.

Yaşananları, hükümetin ekmek ve yakıt sorununu çözmeye çalıştığı sırada güvenliği ve istikrarı bozma girişimi olarak niteleyen Sıddık, polis ve güvenlik güçlerinin profesyonelce davrandığını ve ülkeye zarar vermek isteyenlerin emellerini boşa çıkardığını aktardı.

Bu arada, Sudan Başbakanı ve Maliye Bakanı Mutez Musa, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin, çok büyük zarara uğramasına rağmen 2019'da da aralarında ekmek ve yakıtın da bulunduğu stratejik malları desteklemeye devam edeceğini söylemişti.

Stratejik malların desteklenmesi konusundaki siyasetin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Musa, geçen haftalarda aralarında ekmek, nakit sıkıntısı ve yakıtın da bulunduğu bazı mallarda eksiklik yaşandığını doğruladı.

Musa, ülkede yaşanan sıkıntıların döviz eksikliği nedeniyle ekonomi dengesizlikten kaynaklandığını aktarmıştı.

Ülkede doların aşırı derecede yükselmesiyle ekmek, un, yakıt ve mutfak tüpü gibi ürünlerin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de dün yaptığı açıklamada, ülkenin istisnai bir durumdan geçtiğini, bu durumu sağlam önlemler ve başarılı çözümlerle yakında atlatacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nil Nehri Eyaleti Güvenlik Komisyonu Sudan

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