HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı

Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı

06.04.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan Doktorları Merkez Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

1/

Sudan Doktorları Merkez Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM), çatışmada en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin ise yaralandığını belirtti. Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi ise, çıkan çatışma sonucu Darfur’da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
Sudan Doktorları Merkez Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında geçtiğimiz cumartesi günü çatışma çıktığı kaydedildi. Komite, çatışmalarda dün ise gerginliğin tırmandığını belirterek, saldırıların hala devam ettiğini ifade etti. Merkezi hükümeti, kentteki güvenlik kargaşasına son vermek için müdahale etmeye çağıran CCSD, sağlık tesislerinin ve sağlık çalışanlarının operasyonlarını kolaylaştırmak adına koruma talep ederek, vatandaşları hastanelere kan bağışı yapmaya çağırdı. Yaşanan olaya ilişkin CCSD tarafından yapılan açıklamada, "Dünden bu yana yaklaşık 10 ameliyat gerçekleştirildi. Hastaneler hala daha fazla kurban geliyor" ifadeleri kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rizeigat ile Masalit kabileleri arasında çıkan çatışmada en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Çatışmanın geçtiğimiz cumartesi günü Masalit kabilesinden 2 kişinin, kimliği bilinmeyen silahlı bir şahıs tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başladığını bildiren BM, silahlı saldırıda kabileden 2 kişinin de vurularak yaralandığını kaydetti.
Darfur’da OHAL ilan edildi
Batı Darfur’da çıkan çatışmaların ardından Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan başkanlığındaki Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi acil toplanma kararı geldi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Batı Darfur bölgesinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği ve orduya silahlı çatışmaları sona erdirmek adına gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verildiği kaydedildi.
Toplantı sonrası Sudan Savunma Bakanı Yassin İbrahim Yassin yaptığı açıklamada, Konsey’in yaşanan olayla mücadele için daha büyük bir komite kurduğunu ifade etti.
Öte yandan çıkan çatışma, 2019’da eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinden bu yana El Cuneyna kentinde çıkan 3. çatışma olarak kayda geçti. Kentteki çatışmaların diğer 2’si ise Ocak ayında çıkmış, olaylarda en az 129 kişi hayatını kaybetmiş ve kente askeri takviyeler yönlendirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Duyar duymaz kaçarak uzaklaştı! Polis her yerde onu arıyorDuyar duymaz kaçarak uzaklaştı! Polis her yerde onu arıyor
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan bildiri açıklaması: O gece sabaha kadar uyumadık

Bakan Soylu: O gece sabaha kadar uyumadık

Aydın'da habere giden muhabir intihara kalkışan babayı kurtardı

Ölümden habere giden muhabir kurtardı! Son anda yetişti

Erzurum'da flaş yüz yüze eğitim kararı

Erzurum'da flaş yüz yüze eğitim kararı

Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

Duyar duymaz kaçarak uzaklaştı! Polis her yerde onu arıyor

5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

Kurban bayramı bu yıl ne zaman? 2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli oldu

Kurban Bayramı 2021

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.