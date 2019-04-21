Sudan'ın devrik lideri Beşir hapishanede, tüm mallarına el kondu

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir de dahil olmak üzere rejimin önde gelen şahsiyetlerinin hepsinin hapishanede olduğunu bildirdi. Devlet Televizyonu'nda yer alan konuşmasında Burhan, Beşir ile eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının tutuklanmasıyla ilgili soruya "Beşir de dahil eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının hepsi hapishanede, mallarına da el koyulmuş durumda." cevabını verdi. Beşir'in ikametgah olarak kullandığı resmi konutunda 7 milyon avro, 350 bin dolar ve birkaç milyar Sudan cüneyhi bulduklarını kaydeden Burhan, tutuklu kişilerin yurt dışındaki hesaplarında bulunan paraların ülkeye geri iadesi konusunu da takip edeceklerini dile getirdi. Ülkede siyasi tutuklu olmadığına işaret eden Burhan, Askeri Geçiş Konseyi olarak Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı'ndaki üst düzey komutanları yapılan soruşturmaların ardından emekliye sevk ettiklerini, ancak bütün teşkilatın emekliye sevk edilmesinin söz konusu olmadığını aktardı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..." Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı Bakanlık'tan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!

Konseyin, son gösterilerde ya da öncesinde suç işleyen herkesi sorgulayacağını belirten Burhan, bu konuda vatandaşlara polis merkezlerine ya da savcılığa müracaat etme çağrısı yaptı. Adalet, dışişleri ve enformasyon bakanlıklarında değişim sürecinin başladığını kaydeden Burhan, olaylara yaklaşımı nedeniyle halkı en çok öfkelendiren bakanlıkların iletişim ve enformasyon bakanlığı olduğunu ve bu bakanlıklarda 6 müdürün görevden alındığını sözlerine ekledi. - Sivil hükümetin kurulması Ülkedeki siyasi güçlerin sivil hükümet konusunda uzlaşmaya varmasının yönetimin sivillere geçişini hızlandıracağını dile getiren Burhan, "Biz darbeyle değil halk devrimiyle geldik ve yönetimde kalma niyetinde değiliz. Siyasi güçler ne kadar çabuk anlaşırsa biz de yönetimi o kadar çabuk devrederiz. Ancak şu ana kadar ne siyasi güçler ne de Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri herhangi bir isim sundu." dedi. Kurulacak hükümetin teknokrat hükümeti olmasını tercih ettiğini ifade eden Burhan, yolsuzluğun devlet kurumlarını kemirmiş olması nedeniyle devletin yeniden yapılanmasının uzun zaman alacağına dikkati çekti.