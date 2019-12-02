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Sudan'ın devrik lideri Beşir'in kardeşi Ahmed: "Darbe konusunda uyardık ancak askere çok güveniyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 23:53 | Son Güncelleme

Sudan'ın devrik lideri Beşir'in kardeşi Ahmed: "Darbe konusunda uyardık ancak askere çok güveniyordu"

Sudan’ın devrik lideri Ömer el-Beşir’in darbeden sonra yurt dışına kaçan kardeşi Abbas Ahmed, ailesinin Beşir’i darbeye karşı uyardığını ancak asker ve istihbaratın başındaki isimlere çok güvendiğinden kendilerini dinlemediğini söyledi.

Ahmed, Sudan’ın El İntibaha gazetesine yaptığı açıklamada, “Beşir, Hızlı Destek Kuvvetleri’ni (HDK) sıfırdan kurdu ve onlara şu an sahip oldukları tüm imkanları verdi. Kimse (HDK lideri Muhammed Hamdan Dakalu) Hmidti’nin ona karşı cephe alacağına inanmıyordu. Ordu karargahı önünde gösteriler sürerken darbe girişimi oldu. Beşir’e 'HDK yönetimi devralacak' dedim. Bana 'şu an konutumu HDK mensupları koruyor. Onlar benim evlatlarım' cevabını verdi." dedi.

Ahmed, kardeşinin HDK'nin desteğinden başka seçeneğinin olmadığını, Darfur’daki durumun HDK'nin desteğini almayı gerektirdiğini kendisine söylediğini aktardı.

Eski Sudan Cumhurbaşkanının kardeşi Ahmed, "Beşirle konuştuk ve ona tarih boyunca çöl halkından destek alan hükümdar ve kralların başlarına gelenleri anlattık. Onların sürekli başkaldırdığını ve iktidarı ele geçirdiklerini söyledik. Ona Mısır’a hükmeden Emeviler, Abbasiler ve Memlüklüler’in tarihinden hikayeler anlattık ama bizi dinlemedi." diye konuştu.

Ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından Beşir’e fikrini sorduğunda, "Bunlar ordudaki evlatlarım. Endişe verici bir durum yok. 30 yıllık iktidar yeter." dediğini aktaran Ahmed, şunları kaydetti:

"Eski Savunma Bakanı Avad bin Avf ve eski İstihbarat Başkanı Salah Kuş, kardeşimin güvenine ihanet etti. Kendisine kalkışma olabileceğinden bizzat bahsettim. Bana 'Bin Avf’a çok güveniyorum. Ordu olmadan darbe olmaz' dedi. Salah Kuş’a da çok güveniyordu."

- Darfur sorunu ve HDK lideri Hmidti

Hmidti lakabıyla tanınan Dakalu (44), Kuzey Darfur eyaletinde dünyaya geldi.

Dakalu, askeri eğitimi olmamasına rağmen darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi'nde orgeneral rütbesiyle Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Hmidti, Darfur'da ve başkent Hartum'daki rejim karşıtı protestolarda sivillere karşı katliam yapmakla suçlanıyor. Batı, Kuzey ve Güney Darfur olarak 3'e bölünen Sudan'ın Darfur eyaletinde çatışmalar ve istikrarsızlık, 2003'te Arap olmayan siyahi Afrikalı yerlilerin yönetime başkaldırmalarıyla başladı. Darfur'da ayrılıkçılara savaş açan merkezi yönetim ise Arap kökenlilerden oluşan Cancavid milislerini silahlandırdı.

Gençlik yıllarında hayatını deve ticaretiyle kazanan Dakalu, 2013'te Beşir tarafından kurdurulan orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Abbas Ahmed darbe Sudan Sudan’ın devrik lideri Ömer el-Beşir

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