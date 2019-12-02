Sudan'ın devrik lideri Beşir'in kardeşi Ahmed: "Darbe konusunda uyardık ancak askere çok güveniyordu"

Sudan’ın devrik lideri Ömer el-Beşir’in darbeden sonra yurt dışına kaçan kardeşi Abbas Ahmed, ailesinin Beşir’i darbeye karşı uyardığını ancak asker ve istihbaratın başındaki isimlere çok güvendiğinden kendilerini dinlemediğini söyledi.

Ahmed, Sudan’ın El İntibaha gazetesine yaptığı açıklamada, “Beşir, Hızlı Destek Kuvvetleri’ni (HDK) sıfırdan kurdu ve onlara şu an sahip oldukları tüm imkanları verdi. Kimse (HDK lideri Muhammed Hamdan Dakalu) Hmidti’nin ona karşı cephe alacağına inanmıyordu. Ordu karargahı önünde gösteriler sürerken darbe girişimi oldu. Beşir’e 'HDK yönetimi devralacak' dedim. Bana 'şu an konutumu HDK mensupları koruyor. Onlar benim evlatlarım' cevabını verdi." dedi.

Ahmed, kardeşinin HDK'nin desteğinden başka seçeneğinin olmadığını, Darfur’daki durumun HDK'nin desteğini almayı gerektirdiğini kendisine söylediğini aktardı.

Eski Sudan Cumhurbaşkanının kardeşi Ahmed, "Beşirle konuştuk ve ona tarih boyunca çöl halkından destek alan hükümdar ve kralların başlarına gelenleri anlattık. Onların sürekli başkaldırdığını ve iktidarı ele geçirdiklerini söyledik. Ona Mısır’a hükmeden Emeviler, Abbasiler ve Memlüklüler’in tarihinden hikayeler anlattık ama bizi dinlemedi." diye konuştu.