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Sudan'ın devrik lideri Beşir'in "yolsuzluk duruşması" 15 Ağustos'a ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

Askeri darbenin ardından 17 Nisan'da Kuber Hapishanesi'ne nakledilen Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, güvenlik gerekçesiyle ertelendi

Askeri darbeyle görevine son verilen eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in mahkemesi, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Beşir'in savunma heyetinden Ahmed İbrahim Tahir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkemenin, "yasa dışı mal edinme ve döviz bulundurma" suçlamalarıyla yargılanan devrik lider Beşir'in ilk duruşmasını güvenlik nedeniyle 15 Ağustos tarihine ertelediğini ifade etti.

Tahir, savunma ve iddia makamlarının katılımıyla bugün davanın ilk duruşmasının görülmesinin beklendiğini belirterek, "Ancak mahkeme, güvenlik sebebiyle Beşir'in getirilmediğini ve oturumun ertelendiğini bildirdi." diye konuştu.

Beşir'in davasının siyasi olmadığına işaret eden Tahir, "Beraat edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- Beşir'i 72 kişilik heyet savunuyor

Devrik lideri, hukukçular ve avukatlardan oluşan 72 kişilik heyet savunuyor.

Başsavcılık kaynakları, 13 Haziran'da Beşir hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığını açıklamıştı.

Beşir'e "şüpheli servet edinme, döviz bulundurma ve olağanüstü hal kararlarıyla ilgili" suçlamalar yöneltilmişti.

Sudan Başsavcılığı, Beşir döneminin sembol isimleri hakkında da 41 dava açıldığını bildirmişti.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu devlet konuk evinden 17 Nisan'da başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme Ömer el-Beşir Sudan

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