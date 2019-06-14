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Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir'e yolsuzluk suçlaması

14.06.2019 06:22 | Son Güncelleme

Savcılık, evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunan El Beşir'e yöneltilen suçlamaların 'şüpheli yasa dışı serveti ve olağanüstü hâl ilanlarıyla' bağlantılı olduğu belirtildi.

Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir'e yolsuzluk suçlaması

Sudan'da savcılar, ülkenin devrik lideri Ömer El Beşir'e hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yolsuzluk suçlaması yöneltildiğini açıkladı.

Evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunan El Beşir'e yöneltilen suçlamaların "şüpheli yasa dışı serveti ve olağanüstü hâl ilanlarıyla" bağlantılı olduğu belirtildi.

Savcılık, yeni tamamlanan soruşturma hakkında daha fazla detay vermedi.

Mayıs ayında El Beşir hakkında 'kara para aklama ve terörizmin finansmanı' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ülkede aylar süren protestolar sonrası 11 Nisan'da ordu yönetime el koymuş, 30 yıllık iktidarı sonrası Devlet Başkanı El Beşir görevden alınarak tutuklanmıştı.

sudan

Protestocuların öldürülmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle Mayıs ayında El Beşir'e suça teşvik ve iştirak suçlamaları yöneltilmişti.

Perşembe günü ise, Geçici Askeri Konsey ilk kez 3 Haziran'da başkent Hartum'da düzenlenen oturma eyleminin durdurulması emrini verdiklerini kabul etti. Protestolara müdahale sonrası yetkililer en az 61 kişinin yaşamını yitirdiğini söylerken, protestoculara yakın doktorlar ise ölü sayısının 118'e ulaştığını öne sürmüştü.

Konseyin bir sözcüsü, polise müdahale etmesi emrini verdiklerini kabul etti ve ortada yapılmış "bazı hatalar" olduğunu söyledi.

Geçici Askeri Konsey ve demokrasi yanlısı protestocular arasındaki müzakereler, şiddetin tırmanmasıyla durmuştu.

Protestocular sivil itaatsizliğe gidilmesi çağrısı yapmış ancak daha sonra görüşmelerin devamı için çağrıyı geri çekmişlerdi.

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