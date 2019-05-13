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Sudan’ın devrik lideri protestocuları öldürmekle suçlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:08 | Son Güncelleme

Sudan’da savcılık, devrik lider Ömer el Beşir’i protestocuların öldürülmesinde rol oynamakla suçluyor.Sudan’da savcılık, aylardır süren gösterilerin ardından ordu tarafından gerçekleştirilen darbe ile görevden alınan Ömer el Beşir ve destekçilerini protestocuların öldürülmesine teşvik etmek ve rol oynamakla suçluyor.Nisan ayında Sudan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ve devrik lider Ömer el Beşir’in ailesinin ikametlerinde yapılan aramalarda Beşir’e ait olduğu iddia edilen 5 milyon Sudan poundu, 351 bin dolar ile 6 milyon eurodan fazla para bulunmuştu.

Sudan’da savcılık, devrik lider Ömer el Beşir’i protestocuların öldürülmesinde rol oynamakla suçluyor.
Sudan’da savcılık, aylardır süren gösterilerin ardından ordu tarafından gerçekleştirilen darbe ile görevden alınan Ömer el Beşir ve destekçilerini protestocuların öldürülmesine teşvik etmek ve rol oynamakla suçluyor.
Nisan ayında Sudan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ve devrik lider Ömer el Beşir’in ailesinin ikametlerinde yapılan aramalarda Beşir’e ait olduğu iddia edilen 5 milyon Sudan poundu, 351 bin dolar ile 6 milyon eurodan fazla para bulunmuştu. Sudan Başsavcısı, Beşir’i kara para aklama ve yasa dışı yollardan büyük miktarda döviz bulundurmaktan suçlu bulmuştu.
Sudan’da hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından 2018 Aralık ayında gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan’da ordu ülke yönetimine el koyduğunu açıklamıştı. Ev hapsinde tutulan Beşir, başkent Hartum’un kuzeyindeki yüksek güvenlikli Kober Cezaevi’ne nakledilmişti.

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