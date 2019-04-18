HABER

Sudan'ın devrik liderinin kardeşleri gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 02:10 | Son Güncelleme

Sudan'ın devrik liderinin kardeşleri gözaltına alındı

Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in kardeşleri yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Zeynelabidin el-Kebbaşi İbrahim, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Beşir'in kardeşleri Abdullah ve Abbas'ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

İbrahim, konseyin yönetimi en kısa sürede halka teslim edeceği taahhüdünde bulundu.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Beşir'in dün, ev hapsinde tutulduğu ordu karargahı yakınındaki resmi konutundan başkent Hartum'daki Kuber Merkezi Hapishanesine nakledildiği bildirilmişti.

PARTNERDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleriDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40’ta soruları yanıtladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40’ta soruları yanıtladı
Öğrenciler istedi, başkan menemen yaptıÖğrenciler istedi, başkan menemen yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah ve Abbas Beşir kardeşler gözaltı Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de, parkta küfür nedeniyle kavga çıktı: 2 kişi bıçaklandı

Parkta 'küfür' kavgası kanlı bitti!

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da korkutan deprem!

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.