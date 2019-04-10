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"Sudan’ın Gelini" sosyal medyada hızla yayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Sudan’da beyaz kıyafeti ve altın rengi küpeleri ile protestocuları oturma eylemine çağıran “Sudan’ın Gelini”, sosyal medyada viral oldu.Sudan’ın başkenti Hartum’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifası için gerçekleştirilen eylemler sürüyor.

Sudan’da beyaz kıyafeti ve altın rengi küpeleri ile protestocuları oturma eylemine çağıran “Sudan’ın Gelini”, sosyal medyada viral oldu.
Sudan’ın başkenti Hartum’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifası için gerçekleştirilen eylemler sürüyor. Halkın Savunma Bakanlığı, ordu karargahı ve Başkanlık Ofisi önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemi sırasında polisin gerçek mermi ile müdahalesi tansiyonu arttırırken, eylemlere damga vuran Sudanlı bir kadının görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu. Beyaz kıyafetli kadının Pazartesi günü başkent Hartum’daki eylemler sırasında çekilen görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. Uzun beyaz kıyafeti ve büyük altın rengi küpeleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının “Sudan’ın Gelini” olarak adlandırdığı kadın, beyaz bir aracın üzerine çıkarak eylemcilere seslendi.
Sudanlı kadının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada yayınlanan Lana isimli eylemci, Sudan’ın Gelini’ni fark ettiği zaman yanına koşarak birkaç kare fotoğraf çektiğini söyledi. “Herkese umut ve olumlu enerji vermeye çalışıyordu ve yaptı da” diyen Lana, “Sudan’ın Gelini, tüm Sudanlı kadınları ve kızları temsil ediyor ve tüm kadınlara oturma eylemine katılmaları için ilham verdi. Sudanlı kadınların hikayelerini anlatıyordu, mükemmeldi” ifadelerini kullandı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Sudan’ın Gelini ve protestocuların “devrim” sloganları attığını ifade etti.
İsmini açıklamayan Ahfad Üniversitesi öğrencisi, Sudanlı kadının giyindiği beyaz kıyafetin Beşir’in getirdiği kurallardan önce tercih edildiğini ifade ederek, “Sadelik, barış ve güzelliği temsil ediyor. Bu kıyafeti şimdi tercih etmemizin nedeni bizi geçmişle bağlaması” dedi.
Sudan’ın Gelini’nin Sudan’da geleneksel olarak gelinlerin kullandığı büyük altın küpeleri tercih ettiğine işaret eden Hindi Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kıyafeti 1960’lar, 70’ler ve 80’lerde askeri diktatörlere karşı gerçekleştirdikleri gösteriler ve yürüyüşlerde bu kıyafeti tercih eden annelerimiz ve anneannelerimizi hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

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