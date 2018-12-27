"Sudan'ın istikrarı Mısır'ın istikrarını doğrudan etkiliyor"

HARTUM (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Sudan ve Mısır'daki istikrarın birbirine doğrudan etkisi olduğunu söyledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen Mısır-Sudan Dörtlü Komite toplantısının ardından Şukri, Sudanlı mevkidaşı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mektubunu Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ilettiğini belirten Şukri, mektupta, "ilişkileri destekleme, iletişimi sürdürme, iki ülkede istikrarı sağlama, sorunlarla ortak çalışmalar yürüterek mücadele etme ve her alanda iş birliğini aktif hale getirmenin önemine vurgu yapıldığını" ifade etti.

"Sudan'daki istikrarın Mısır'ın istikrarını; Mısır'daki istikrarın da Sudan'ın istikrarını doğrudan etkilediğini düşünüyoruz." diyen Şukri, iki ülke ve halkları ile liderleri arasındaki uyumun sorunlarla mücadele için gerekli olduğunu söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed de dörtlü komite toplantısının sonuçlarına ilişkin Devlet Başkanı Beşir'i bilgilendirdiklerini aktardı.