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"Sudan'ın istikrarını bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Sudan'da istikrarı zedelemeye yönelik ve halkın meşru taleplerinin ötesine geçen müdahalelere karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız" - "Demokratik muhalefet ile bağdaşmayan, şiddet ve Vandalizme dönüşen hareketleri tasvip etmiyoruz. Sudan'ın istikrarını bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaktır"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanında olduklarını belirterek, "Demokratik muhalefet ile bağdaşmayan, şiddet ve Vandalizme dönüşen hareketleri tasvip etmiyoruz. Sudan'ın istikrarını bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yosif Eltayeb Elkordofani ile görüştü.

Parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Elkordofani, Sudan'da yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Elkordofani, Aralık 2018'de başlayan gösteriler üzerine Sudan hükümetinin reformlar yaptığını vurgulayarak, bu süre zarfında gerçekleştirilen reformların halk tarafından olumlu karşılandığını anlattı.

Sudan'da son haftalarda gerçekleşen olayların basına yansıdığı şekilde "hükümete yapılmış bir askeri darbe" olmadığını dile getiren Elkordofani, halkın meşru taleplerini demokrasi ve istikrara zarar gelmeyecek şekilde yerine getirmeyi arzu eden hükümetin yönetimden çekilmesi ile Geçici Askeri Konsey kurulduğunu ve sonrasında sivil hükümet yapılanması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

- "Sudan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Askeri Geçiş Konseyi’nin, sürecin toplumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği, ülkede güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve süreç sonunda yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki taahhütleri memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.

Bu sürecin süratle tamamlanması temennisinde bulunan Yılmaz, Türkiye'nin demokrasiden ve insan haklarından yana olduğunu ve Sudan halkının meşru taleplerinin karşılanması gerekliliğini vurguladı. Yılmaz, şunları söyledi:

"Sudan'da istikrarı zedelemeye yönelik ve halkın meşru taleplerinin ötesine geçen müdahalelere karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız. Demokratik muhalefet ile bağdaşmayan, şiddet ve Vandalizme dönüşen hareketleri tasvip etmiyoruz. Sudan'ın istikrarını bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaktır. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da Sudan halkının yanında olmayı ve Sudan'da halkın meşru taleplerini karşılamaya yönelik reformları desteklemeyi sürdüreceğiz."

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yosif Eltayeb Elkordofa

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