Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde sokağa çıkma yasağı

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletindeki protesto gösterilerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, El Ubeyd kentindeki "üzücü olaylar" sebebiyle bu akşamdan geçerli olmak üzere 21.00-06.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca öğrenciler ve halkın güvenliği için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verildiği kaydedildi.

- Siyasi partilerden askerle müzakereler durdurulsun çağrısı

Başkent Hartum'da Ubeyd'deki saldırı protesto edildi. Görgü tanıkları, Hartum'un Bahri bölgesinde bir grup protestocunun ana caddelerde lastik yakarak saldırıyı protesto ettiğini söyledi.

Bu arada bazı siyasi partiler, muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerine saldırının sorumlusu olduğunu iddia ettikleri Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurma çağrısı yaptı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kurdufan eyaletinde, Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporunu protesto edenlerin üzerine açılan ateş sonucu 4'ü lise öğrencisi 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çok sayıda asker ve polis takviyesi yapılmıştı.