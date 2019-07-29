HABER

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kurdufan Valiliği, El Ubeyd kentinde 5 protestocunun keskin nişancı ateşiyle hayatını kaybettiği saldırının ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti - Kentte ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verildi

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletindeki protesto gösterilerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, El Ubeyd kentindeki "üzücü olaylar" sebebiyle bu akşamdan geçerli olmak üzere 21.00-06.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca öğrenciler ve halkın güvenliği için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verildiği kaydedildi.

- Siyasi partilerden askerle müzakereler durdurulsun çağrısı

Başkent Hartum'da Ubeyd'deki saldırı protesto edildi. Görgü tanıkları, Hartum'un Bahri bölgesinde bir grup protestocunun ana caddelerde lastik yakarak saldırıyı protesto ettiğini söyledi.

Bu arada bazı siyasi partiler, muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerine saldırının sorumlusu olduğunu iddia ettikleri Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurma çağrısı yaptı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kurdufan eyaletinde, Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporunu protesto edenlerin üzerine açılan ateş sonucu 4'ü lise öğrencisi 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çok sayıda asker ve polis takviyesi yapılmıştı.

Araştırma Komisyonunun iki gün önceki raporunda, ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyinin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü aktarılarak talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında başkent Hartum’da muhalif gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden 19 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada da geçen yıl aralıktan bu yana süren protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 246'ya ulaştığı, binin üzerinde yaralı bulunduğu kaydedilmişti.

Sudan'da askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyonun geçiş sürecindeki yönetim konusunda nihai anlaşma hükmündeki "anayasa bildirisini" görüşmek üzere yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

PARTNERÜnlü isimden plaj şov!Ünlü isimden plaj şov!
AK Partili Uslu'dan 'Kesik Minare' restorasyonuyla ilgili açıklamaAK Partili Uslu'dan 'Kesik Minare' restorasyonuyla ilgili açıklama
Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildiGri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Ubeyd kenti sokağa çıkma yasağı Sudan

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.