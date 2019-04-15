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Sudan'ın öne çıkan muhalefet hareketinden gösterilere devam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 22:24 | Son Güncelleme

Sudan'ın öne çıkan muhalefet hareketinden gösterilere devam kararı

Sudan’da muhalif gösterileri organize eden bağımsız oluşum Sudan Meslek Odaları (SPA), ordunun sınırlı temsil edildiği, egemen ve sivil bir meclis istediklerini ve bu talepleri karşılanana dek gösterilerini sürdüreceklerini belirtti.

SPA Sözcüsü Muhammed Naci el-Esam, başkent Hartum’da düzenlenen basın toplantısında, eski iktidar partisi Ulusal Kongre’nin feshi ve varlıklarına el konulması talebini yinelerken, güvenlik, kamu ve basınla ilgili yasların iptaliyle devlet ve askeri kurumların yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’dan sokağın taleplerine kulak vermesini isteyen Esam, halkın talepleri karşılanana kadar ordu karargahı ve ülke genelindeki protesto eylemlerinin süreceğini açıkladı.

Esam, asıl görevi, "Özgürlük ve Değişim" programını uygulamak için geçici hükümet oluşumunu denetlemek olan, sınırlı askeri temsile sahip, sivil, medeni bir meclise ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

SPA Sözcüsü, ülkede savaşın sona erdirilmesi, sığınmacı ve yerlerinden edilenlerin bölgelerine gönderilmesi, Güney Sudan ile özel, bölge ülkeleriyle de dengeli dış ilişkiler kurulması çağrısında bulundu.

-"Avrupa ülkeleri, Sudan'da yaşananları darbe olarak nitelendiriyor"

Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali el-Hac da basın toplantısı düzenleyerek, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hac, "Geçiş döneminin süresi konusunda orduyla farklı düşünüyoruz. Bu sürenin en fazla bir yıl olmasını istiyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleri Sudan'da yaşananları bir darbe olarak nitelendiriyor." diye konuştu.

Hac, İstihbarat Başkanı Salah Kuş'un istifasının yeterli olmadığını, kurumun feshini ve görevlerinin polise devredilmesi gerektiğini savundu.

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