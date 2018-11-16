Sudan'ın Orta Afrika'daki barış girişimi

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ismini vermediği bazı tarafların, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barışın tesisi için başlattıkları girişimi sekteye uğratmaya çalıştığını söyledi.

Başkent Hartum'da 16 ülkeden İslami hareket ve partilerin temsilcilerinin katıldığı ve 3 gün sürecek 9. İslami Hareket Genel Kongresi'nde konuşan Beşir, insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Sudan'ın Orta Afrika'da barışı sağlamak için çalışmasını çekemeyenler olduğunu belirtti.

"Orta Afrika'daki barış çabalarımızı engellemeye çalışıyorlar ama biz barışın tesisi için çalışacağız ve onları Sudan'ın buna muktedir olduğuna inandırıncaya kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyen Beşir, zenginlik kaynaklarını yağmalamak için Orta Afrika ve Afrika'da barışı istemeyenlerin barış girişimini baltaladığını sözlerine ekledi.

Sudan yönetimi, Afrika Birliğinin geçen eylül ayında, Orta Afrika'daki silahlı çatışmaların durması için başlattığı barış girişimini benimsediğini duyurmuştu. Sudan geçen pazar günü, Orta Afrika hükümeti ile silahlı gruplar arasında 15 Kasım'da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerinin Afrika Birliğinin talebi üzerine ertelendiğini açıklamıştı.