HABER

Sudan'ın Orta Afrika'daki barış girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 04:05 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir: - "Orta Afrika'daki barış çabalarımızı engellemeye çalışıyorlar ama biz barışın tesisi için çalışacağız ve onları Sudan'ın buna muktedir olduğuna inandırıncaya kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz"

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ismini vermediği bazı tarafların, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barışın tesisi için başlattıkları girişimi sekteye uğratmaya çalıştığını söyledi.

Başkent Hartum'da 16 ülkeden İslami hareket ve partilerin temsilcilerinin katıldığı ve 3 gün sürecek 9. İslami Hareket Genel Kongresi'nde konuşan Beşir, insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Sudan'ın Orta Afrika'da barışı sağlamak için çalışmasını çekemeyenler olduğunu belirtti.

"Orta Afrika'daki barış çabalarımızı engellemeye çalışıyorlar ama biz barışın tesisi için çalışacağız ve onları Sudan'ın buna muktedir olduğuna inandırıncaya kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyen Beşir, zenginlik kaynaklarını yağmalamak için Orta Afrika ve Afrika'da barışı istemeyenlerin barış girişimini baltaladığını sözlerine ekledi.

Sudan yönetimi, Afrika Birliğinin geçen eylül ayında, Orta Afrika'daki silahlı çatışmaların durması için başlattığı barış girişimini benimsediğini duyurmuştu. Sudan geçen pazar günü, Orta Afrika hükümeti ile silahlı gruplar arasında 15 Kasım'da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerinin Afrika Birliğinin talebi üzerine ertelendiğini açıklamıştı.

Sudan geçen ağustos ayında, Rusya'nın girişimi ve Beşir'in himayesinde Hristiyan Anti-Balaka ve Müslüman Seleka grupları arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmıştı.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Ülkede genellikle Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın geçen ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçmişti.

Anti-Balaka militanları, Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonuna destek vermekle suçluyor.

Jason Statham’ın sevgilisinden olay pozlarJason Statham’ın sevgilisinden olay pozlar
Adana'da acil servis önündeki silahlı kavgaAdana'da acil servis önündeki silahlı kavga
Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Bir Litre Gözyaşı dizisi dünya gündeminde

Bir Litre Gözyaşı dizisi dünya gündeminde

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Yüzlerce araç yolda kaldı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Yüzlerce araç yolda kaldı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.