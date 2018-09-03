Sudan'ın Orta Afrikalı taraflar arasındaki barış çabaları

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin, Orta Afrika'da anlaşmazlık yaşayan tarafların bir araya getirilmesi konusunda başarılı olduğunu belirtti.

Sudan Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşir, 3-4 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılması planlanan "Çin ve Afrika İşbirliği" forumu kapsamında Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüştü.

Beşir, Orta Afrika'da çatışmalı taraflar arasındaki barış çabalarına işaret ederek, "Sudan, Orta Afrika'daki anlaşmazlık yaşayan tarafları ilk kez bir araya getirmeyi başardı. Söz konusu taraflar, görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti." dedi.

Sudan Devlet Başkanı, Afrika Birliği'ni de Ora Afrika'da sarf edilen bu çabalara katılmaya davet edeceklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca Güney Sudan'daki çatışmalı tarafların barış sürecine de değinen Beşir, taraflar arasında güven atmosferinin oluşması ve güçlerin tek çatı altında toplanması için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Orta Afrika'daki silahlı gruplar, Sudan'ın başkenti Hartum'da perşembe günü bir araya gelerek, barış ve siyasi istikrar için çabalayacaklarını duyurmuştu.