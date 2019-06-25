Askeri Konseyin silahlı hareketlerle iletişim kurmak ve müzakereler için komite kurduğunu hatırlatan AGK Başkan Yardımcısı, vakit ve sayı belirtmeden silahlı hareketlere mensup tutukluların serbest bırakılmasını kabul ettiklerini açıkladı.

Devlet Başkanlığı ve parlamentoda muhalefet ile eşit şekilde temsili kabul edeceklerini belirten Hmidti, "Sorunumuz geçici yasama meclisinde (parlamento). Meşruiyetini askeri konseyden almış ve seçilmemiş bir parlamentonun üyeleri nasıl kanun çıkarabilir?" ifadelerini kullandı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, ülkesinin anayasal boşluğu kaldıramayacağını belirterek, "100 kişilik akiller komisyonu oluşturulması önerimiz var. Bir an önce teknokrat hükümeti kurulması için çabalıyoruz. Sudan'ın sorunlarına içimizden köklü çözümler getireceğiz." dedi.

Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri, 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bu çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti, 2,5 milyon kişi evsiz kaldı.

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberinde, AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti başkanlığında kurulacak Yüksek Komite'nin üyelerinin, AGK Sözcüsü ve Siyasi Komite Başkanı Şemseddin Kebbaşi İbrahim, Siyasi Komite Başkan Yardımcısı Yasir Abdurrahman Hasan ve Tümgeneral Usame el-Avad Muhammedin'den oluşacağı belirtilmişti.

İkiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.

Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde de 2011'den bu yana hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasında çatışmalar yaşanıyor.

- "Müzakereler gecikti"

Konsey Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, dün yaptığı açıklamada, Etiyopya ve Afrika Birliği (AfB) temsilcilerinin ayrı çalışması ve aralarında uzlaşının sağlanamamasının askerle muhalefetin müzakere masasına dönmesini geciktirdiğini belirtmişti.

AGK üyesi Yasir el-Ata da askeri konseyin ÖDBG ile daha önceki anlaşmalarını tamamen iptal edebileceğini, zira aralarında yazılı ve imza altına alınmış anlaşma bulunmadığını dile getirerek, ÖDBG’nin parlamentoda yüzde 67’lik çoğunluğu istemesiyle ilgili, "Diyelim ki biz onay verdik, diğer siyasi güçler bu durumu kabul edecek mi?" ifadesini kullanmıştı.

Teklife göre Başkanlık Konseyi, 7 sivil ve 7 askerden oluşacak.

ÖDBG müzakere heyeti üyesi Et-Tıyb el-Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlkeler Bildirgesi" ismini taşıyan teklifin Başkanlık Konseyinin (egemenlik konseyi) 7 sivil ve 7 askerden oluşması ve üyelerin kendilerine sivil başkan seçmesini öngördüğünü ifade etmişti.