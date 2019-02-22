Sudan'ın turizm ve liman kenti: Port Sudan

ÖMER ERDEM - Sudan’ın liman kenti Port Sudan, eşsiz mercan resifleriyle dünyanın en önemli dalış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Ülkenin deniz turizmi ve ithalat merkezi Port Sudan, 1909'da İngilizler tarafından Kızıldeniz’i Nil Nehri’ne bağlayan önemli bir merkez olarak kuruldu. Günümüzde Afrika’dan Mekke’ye hacıların geçiş noktası olan şehir, aynı zamanda dalışseverlerin tercih ettiği en gözde mekanlardan birisi olarak biliniyor.

Kuzey, Güney, Yeşil, Hayr ve Sevakin’deki Osman Dikna olmak üzere 5 limana sahip bölgedeki halkın büyük bölümü liman veya ulaştırma sektöründe çalışıyor. Kente, hava ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor.

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Bölgenin en işlek mekanlarından Korniş sahili ise görülmeye değer yerler arasında. Çok sayıda restoran ve kafelerin bulunduğu bölgeyi ziyaret edenler Sudan’a özgü "cebene" kahvesini tercih ediyor. "Sigale" isimli bölgede zengin menüsüyle hizmet veren restoranlarda ise Kızıldeniz’den getirilen deniz ürünleri denenebilir.