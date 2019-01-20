Sudan'ın Umdurman kentinde gösteriler devam ediyor

Güvenlik güçleri, göstericilerin meclis binasına yaklaşmasını engellemek için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Kentin bazı mahallelerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in iktidardan çekilmesi talebini içeren dilekçeyi yetkililere teslim etmek üzere kentin merkezindeki Şuheda bölgesi ile Erbain Caddesi'nde bir araya gelen ve meclise yürüyüşe geçen göstericiler "Özgürlük, barış, devrimin adaleti halkın seçimi" sloganları attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, doktor, öğretmen ve mühendislerin mensubu olduğu Sudanlı Meslekler Topluluğunun yanı sıra 3 muhalif koalisyon partisinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda Sudanlı katıldı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, dün yaptığı açıklamada, daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyduğunu ancak taleplerin sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemeyeceğini belirtmişti.

- Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Komiteden önceki gün yapılan açıklamada da gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının değil 2 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Beşir, 31 Aralık'ta, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı almıştı.

