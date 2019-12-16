Sudanlı bakan ülkesinin "terör listesinden" çıkarılması için Katar'dan destek istedi

Sudan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Haşim Tahir Şeyh Taha, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması çabalarında Katar'ın desteğini talep etti.

"Katar Milli Günü" dolayısıyla Katar'ın Hartum Büyükelçisi Abdurrahman Bin Ali el-Kubeysi’nin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Törene katılan Taha, yaptığı konuşmada, "Katar, Darfur bölgesinde barışın sağlanması ve Aralık devrimini desteklemek için büyük çaba sarf ediyor. Sudan’ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması çabalarında da Katar’ın desteklerini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Sudanlı bakan, Sudan ile Katar arasındaki ilişkilerin her alanda büyük gelişmeler gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Sudan’daki geçici hükümet, barışın sağlanması, ekonomik krizin çözülmesi, tüm devletlerle dengeli bir dış politika oluşturma konularındaki önceliklerini belirledikten sonra Doha’nın Sudan’ın inşa ve kalkınma sürecini destekleyeceğini umuyoruz.”

Katar Büyükelçisi Kubeysi de Doha’nın dışa açılım, İslam ve Arap coğrafyasıyla ilişkilerini güçlendirme politikasını benimsediğini belirterek, tarihi bir dönemden geçen Sudan’a ülkesinin desteğini vurguladı.Kubeysi, geçici hükümete halkın devrimin slogan haline gelen özgürlük, barış ve adalet taleplerini gerçekleştirebilmesi için başarı diledi.

ABD yönetimi, Sudan'ı, dönemin cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 1993’te "terörü destekleyenler" listesine almıştı.

