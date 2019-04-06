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Sudanlı göstericilerden Beşir'e istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 18:37 | Son Güncelleme

Sudanlı göstericilerden Beşir'e istifa çağrısı

HARTUM (AA) - Sudan'da binlerce gösterici Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e istifa çağrısı yapmak için başkent Hartum'da toplandı.

Göstericilerin toplandığı yer, Beşir yönetimini devirmesi için bazı grupların çağrılar yaptığı ulusal ordunun genel merkezi olurken, protestocular "Tek millet, tek ordu" sloganları attı.

Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısı üzerine yapılan gösteri, aynı zamanda ülkede 1985'te kansız bir darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed el-Numeyri'nin devrilişinin yıl dönümüne denk geldi.

Beşir hafta içinde yaptığı açıklamasında ülkede siyasi ve ekonomik reformları hayata geçireceğini sözü verirken, eski başbakanlardan Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Beşir’e yaptığı istifa çağrısını yinelemişti.

- 19 Aralık'tan beri süren gösteriler

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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