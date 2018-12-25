HABER

Sudanlı komutandan hükümete çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:56 | Son Güncelleme

Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hamideti, ülkedeki krize ve ekonomik sorunlara köklü çözüm üretilmesi için çağrıda bulundu

HARTUM (AA) - Sudan ordusundan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hamideti, hükümete, vatandaşlara "onurlu bir geçim kaynağı sağlama" çağrısı yaptı.

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hamideti, Libya-Sudan sınırındaki görevlerinden dönen birliklere yönelik konuşmasında ülkedeki olaylara değindi.

Sabırlı olmasından dolayı Sudan halkını takdir ettiğini belirten Hamideti, Sudan halkının sabırsız olduğunu söyleyen herkesi "münafık" olarak nitelendirdi.

Piyasanın ve fiyatların denetlenmesi ve "açgözlülük yapanlarla" mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Hamideti, her kim olursa olsun ekonomiye zarar vermek için çalışanların hesaba çekilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Korgeneral Hamideti, ülkede "sızanlar, isyancılar, kaçakçılar ve bozguncular" bulunduğuna ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin gözünün onların üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Ülkedeki krize ve ekonomik sorunlara köklü bir çözüm üretilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Hamideti, hükümete, görevlerini yerine getirme ve vatandaşlara hizmet sunarak onurlu bir geçim kaynağı sağlama çağrısında bulundu.

Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hamideti ayrıca her yerden silahların toplanmasının zorunlu olduğunu belirterek, ülke elden gidinceye kadar beklemeyeceklerini kaydetti.

- Sudan'daki gösteriler

Sudan'daki gösteriler Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde 19 Aralık'ta başladı. Ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı günden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, olayların ardından bugün ilk kez açıklama yaparak halka ekonomik reform vaadinde bulunmuştu.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeliAfyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli
Alaşehir'de kar yağışıAlaşehir'de kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteriler Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hami Sudan

En Çok Okunan Haberler

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 9 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

5 ilde eğitime kar engeli!

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

İstanbul'da metroda intihar! Seferler durdu

İstanbul'da metroda intihar! Seferler durdu

TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Afganistan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.