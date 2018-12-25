Sudanlı komutandan hükümete çağrı

HARTUM (AA) - Sudan ordusundan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hamideti, hükümete, vatandaşlara "onurlu bir geçim kaynağı sağlama" çağrısı yaptı.

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hamideti, Libya-Sudan sınırındaki görevlerinden dönen birliklere yönelik konuşmasında ülkedeki olaylara değindi.

Sabırlı olmasından dolayı Sudan halkını takdir ettiğini belirten Hamideti, Sudan halkının sabırsız olduğunu söyleyen herkesi "münafık" olarak nitelendirdi.

Piyasanın ve fiyatların denetlenmesi ve "açgözlülük yapanlarla" mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Hamideti, her kim olursa olsun ekonomiye zarar vermek için çalışanların hesaba çekilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Korgeneral Hamideti, ülkede "sızanlar, isyancılar, kaçakçılar ve bozguncular" bulunduğuna ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin gözünün onların üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Ülkedeki krize ve ekonomik sorunlara köklü bir çözüm üretilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Hamideti, hükümete, görevlerini yerine getirme ve vatandaşlara hizmet sunarak onurlu bir geçim kaynağı sağlama çağrısında bulundu.