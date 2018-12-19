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Sudanlı muhalif lider Mehdi 10 ay sonra ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 22:13 | Son Güncelleme

Sudanlı muhalif lider Mehdi 10 ay sonra ülkesine döndü

HARTUM (AA) - Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi, 10 ayın ardından başkent Hartum'a döndü.

Sudan'daki en büyük muhalif gruplardan "Nida Sudan" ittifakının başındaki isim olan Mehdi'nin planlanan zamandan bir saat önce ülkeye ulaşması, karşılamada karışıklığa neden oldu.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mehdi'nin partinin siyasi başkanı Abdurrahman El-Hıdır tarafından havalimanında karşılandığı belirtildi.

Mehdi'nin kendisini karşılamak için toplananlara hitap etmek için Hartum'un batısındaki Omdurman'da bulunan Milli Ümmet Partisi merkezine gittiği kaydedilen açıklamada, oğlu Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi'nin de muhalif lideri karşılayan Milli Ümmet Partisi yetkilileri arasında bulunduğu aktarıldı.

Sudan hükümeti de Mehdi'nin dönüşünden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Devlet Güvenlik Savcılığı, nisan ayında Mehdi hakkında aralarında idama varan cezaların istendiği 10 dava açmıştı. Davalar kapsamında Mehdi "rejimi devirmek için silahlı isyancı hareketlerle koordinasyon kurmakla" suçlanıyor.

Savcılığın Mehdi hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından kasım ayında Sudan Enformasyon Bakanı Cuma Beşara, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Mehdi için af kararı çıkarabileceğini açıklamıştı.

Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan darbeyle koltuğundan indirilmişti.

2014'te yaklaşık bir ay gözaltına kalmasının ardından Mısır ve farklı ülkelerde ikamet eden el-Mehdi, 2017’deki dönüşünün ardından tekrar yurt dışına çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Es-Sadık El-Mehdi Milli Ümmet Partisi Sudan

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