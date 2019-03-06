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Sudanlı şoförün Türkiye ve Erdoğan sevdası Türkiye’den umreye gidenleri gururlandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

Mekke-i Mükerreme’de şoförlük yapan Sudanlı Beşir Mahmud’un Türkiye ve Erdoğan sevdası Türkiye’den umreye gidenleri gururlandırıyor.

Mekke-i Mükerreme’de şoförlük yapan Sudanlı Beşir Mahmud’un Türkiye ve Erdoğan sevdası Türkiye’den umreye gidenleri gururlandırıyor. Türklere hizmet verdiği için Türkçeyi çok güzel öğrenen Mahmud Türkiye’nin bütün şehirlerini tek tek sayıyor.
Türk hacılar ve umreciler ile şehirlerin lehçeleri ile konuşan Mahmud sempati topluyor. Erzurum Dadaş ile şehir sıralamasını bitiren Beşir Mahmud, konuşmanın sonunda "adamın hası Adanalı’yık" demeyi de ihmal etmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Beşir Mahmud, Erdoğan’ın bütün sloganlarını da ezbere sayıyor. Kutsal topraklara umreye giden Türklerin otel transferlerini sağlayan Sudanlı şoför Mahmud, Türklerin otellerinden Kabe-i Muazzama’ya transferlerini sağlayan özel bir firmada 10 yıldır çalışıyor. İstanbul’da kar, yağmur ve denizin olduğunu belirten Beşir, bu konuşmaya şaşıran Türklere’de, "Bunlar bereket" diyerek cevap veriyor.

"Durmak yok yola devam"
En büyük hayali Türkiye’ye gelip gezmek olan Beşir Mahmud’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi de dikkat çekiyor. Beşir’in, "Durmak yok yola devam, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Tek millet tek devlet tek vatan tek bayrak" sloganlarını Rabia işareti yaparak ifade etmesi ise büyük takdir topluyor.
Dünyanın dört bir tarafından Müslümanların geldiği kutsal topraklarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ilgi, bu mekanlarda hizmet eden hem göçmen çalışanlarda, hem de kutsal vazife için gelen bütün Müslümanlarda bulunuyor. Türkiye’yi İslam aleminin önderi kabul eden çoğunluk, Erdoğan’a büyük destek veriyor. Dünya mazlumlarının lideri olarak bilinen Türkiye’nin, Suriyeli ve Afganistanlı mülteciler başta olmak üzere, Filistin, Arakan, Somali gibi ülkelerdeki bütün İslam dünyasının ezilen kesimlerine kucak açması bu büyük sevginin güçlenmesini sağlıyor.

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