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Sudanlılar Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avf'ın görevi bırakmasını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 01:06 | Son Güncelleme

Sudanlılar Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avf'ın görevi bırakmasını kutluyor

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı'ndan ayrıldığını açıklaması sokaklarda büyük sevinç gösterilerine neden oldu.

Bin Avf'ın devlet televizyonunda görevi bıraktığını açıklamasının ardından başkent Hartum ve ülkenin birçok kentinde uzun araç konvoyları oluştu, sokaklarda yoğun katılımlı kutlamalar yapıldı.

Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını açıklamıştı.

Devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı'nı bıraktığını, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı yerine seçtiğini, konseyin başkan yardımcısı Kemal Abdulmaruf'un ise görevinden alındığını bildirmişti.

Sudan'da askeri darbenin ardından geçiş konseyinin sokağa çıkma yasağına rağmen dün binlerce gösterici sokakları doldurmuştu.

Başkentteki Genelkurmay karargahı başta olmak üzere ana caddelerle toplanan binlerce Sudanlı, Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad Bin Avf ve Ömer el-Beşir rejimine ait isimlerin istifasını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasını istemişti.

Muhalif Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada, "Rejim tam olarak yıkılmadan ve yönetim sivil geçiş hükümetine devredilmeden bir adım dahi geri dönmek yok. Şehitlerimizin hakkı alınıncaya dek sokakları terk etmeyeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
askeri geçiş konseyi Sudan

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