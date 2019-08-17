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Sudanlılar sivil yönetime geçişi kutluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyinin yönetimden çekilerek sivil bir geçiş hükumet kurma anlaşmasını kutlayan Sudanlılar sokaklara döküldü.Binlerce Sudanlı, iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi ile ülkedeki sivil protestoları düzenleyen liderler arasında sivil yönetime geçiş için bugün imza atılacak.

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyinin yönetimden çekilerek sivil bir geçiş hükumet kurma anlaşmasını kutlayan Sudanlılar sokaklara döküldü.
Binlerce Sudanlı, iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi ile ülkedeki sivil protestoları düzenleyen liderler arasında sivil yönetime geçiş için bugün imza atılacak. Başkent Hartum’da bir araya gelen liderler gün içinde imzaları atarak, 39 aylık geçiş dönemini yönetecek sivil konseyin kurulmasına onay verecekler. Sivil yönetime geçişi kutlayan Sudanlılar sokaklara dökülerek, sevinç gösterileri düzenliyor. Gösteriler ve anlaşmanın ehemmiyeti nedeniyle başkent Hartum’da birçok cadde trafiğe kapatılırken, Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Başkanlığı Ofislerinin etrafı kordonla çevrildi.
Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Nisan ayında düzenlenen darbeyle indirilmiş, sivil halk yönetimin tekrar orduya geçmemesi için aylardır sokaklarda protesto düzenliyordu. Protestocular ve Askeri Konsey 4 Ağustos’ta anlaşmaya vararak, geçiş döneminin sivil bir konsey tarafından yönetilmesi hakkında anlaşmaya vardı.

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