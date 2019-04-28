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"Sudanlıların Afrika Birliğinin tavsiyesine ihtiyacı yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 02:31 | Son Güncelleme

Eski Sudan Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi Lideri Sadık el-Mehdi: - "Sudanlıların Afrika Birliğinin tavsiyesine ihtiyacı yok" - "Geçiş sürecini mutlaka özgür seçimler izlemeli"

Sudan'ın eski başbakanlarından Milli Ümmet Partisi Lideri Sadık el-Mehdi, Afrika Birliğinin, yönetimi sivil geçiş hükümetine devretmesi için askeri konseye verdiği 15 günlük süreyi 3 aya çıkardığı tavsiye kararına ilişkin, "Sudanlıların Afrika Birliğinin tavsiyesine ihtiyacı yoktur." dedi.

Mehdi, başkent Hartum'un Umdurman kentindeki parti merkezinde, ülkedeki mevcut durum ve geçiş süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sadık el-Mehdi, göstericilerin talepleri karşılanana kadar protestoları sürdürme çağrısı yaptı.

Afrika Birliğinin, yönetimi sivil geçiş hükümetine devretmesi için askeri konseye verdiği 15 günlük süreyi 3 aya çıkardığı tavsiye kararını değerlendiren Mehdi, "Bu Afrika Birliğinin tavsiyesidir. Sudanlıların bu tavsiyeye ihtiyacı yoktur. Dilersek bir hafta içinde gerekeni yaparız." diye konuştu.

Mehdi, "Askeri Geçiş Konseyi'ni gerilimle değil, bilgelikle hareket etmeye çağırıyoruz. Bu süreçteki rolünün belirlenebilmesi için konseyle ittifak yapmak önemli. Geçiş dönemindeki sivil otoritenin ulusal, ekonomik ve uluslararası konferanslar düzenlemesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Askeri Geçiş Konseyi ile anayasa ilanı üzerinde anlaşmaya varmak için çalıştıklarını belirten Mehdi, "Geçiş sürecini mutlaka özgür seçimler izlemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Devrik lider Ömer el-Beşir'in Ulusal Kongre Partisinin ve müttefiklerinin yasa dışı ve haksız şekilde elde ettikleri tüm imtiyazların ellerinden alınması gerektiğini dile getiren Mehdi, yeni dönemde eski rejime yer verilmemesinin, özgürlüklerin genişletilmesinin ve silahlı hareketlerle kapsamlı barış sağlanmasının önemine dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
geçiş süreci Milli Ümmet Partisi Sadık el-Mehdi Sudan

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