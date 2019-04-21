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"Sudanlıların geçiş aşamasındaki fikir birliği çok önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 04:19 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki: - "Sudan'da siyasi taraflar arasında geçiş aşamasındaki fikir birliğini ve bakış açılarını yakınlaştırmak için çaba göstermek çok önemli" - Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin: - "Konseyin görevi, siyasi güçlerin ülkeyi barışçıl ve demokratik bir şekilde yönetmesi için ortam hazırlamak"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, Sudan'da geçiş sürecinde siyasi tarafların uzlaşısının gerekliliğini vurguladı.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamaya göre, konseyin Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile bir araya geldi.

Sudan'ın "Afrika'da eksen devlet olduğunu, Afrika Birliği'nin halk devrimini ve silahlı kuvvetlerin devrimde oynadığı ana rolü anlamaya çalıştığını" belirten Faki, "Sudan'da siyasi taraflar arasında geçiş aşamasındaki fikir birliğini ve bakış açılarını yakınlaştırmak için çaba göstermek çok önemli." ifadesini kullandı.

Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Zeynelabidin de konseyin görevinin "siyasi güçlerin ülkeyi barışçıl ve demokratik bir şekilde yönetmesi için bir ortam hazırlamak" olduğunu söyledi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, askeri konsey ve siyasi partilerle görüşmek üzere Sudan'a gelmişti.

15 Nisan'da Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, yönetimin sivil bir hükümete devredilmemesi durumunda Sudan'ın Afrika Birliği üyeliğinin otomatik olarak askıya alınacağı kaydedilmişti.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı.

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Afrika Birliği askeri geçiş konseyi Sudan

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