Sude'nin sır ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu

Olay, dün akşam İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Ö.'nün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından Onur Ö., serbest kaldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Sude Akarsu, bugün Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA



