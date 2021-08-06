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Sude'nin sır ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu

06.08.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli İzmit'te 18 yaşındaki Sude Akarsu, 29 yaşındaki erkek arkadaşı Onur Ö.'nün evinde başından tabancayla vurulmuş bulundu. Akarsu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Onur Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akarsu'nun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sude'nin sır ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu

Olay, dün akşam İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Ö.'nün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından Onur Ö., serbest kaldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Sude Akarsu, bugün Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kocaeli
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