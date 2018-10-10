Sudenaz, arkadaşının intihar ettiğini duyunca canına kıymış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da okuldan izin aldıktan sonra, apartmanın 11'inci katındaki dairelerinin balkonundan atlayan Sudenaz Ö.'nün (15), bir süre önce çocukluk arkadaşının intihar ettiğini öğrenip, canına kıydığı iddia edildi.

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Sudenaz Ö., okul müdür yardımcısından 'rahatsızım' diyerek izin alıp eve geldi. Ailesi Ceyhan İlçesine ziyarete gittiği için evde yanlız olan Sudenaz Ö., bir süre sonra balkona çıkarak kendisini 11'inci kattan boşluğa bıraktı. Apartman sakinleri ise, kanlar içinde kalan Sudenaz'a ilk müdahaleyi yapıp, 112'yi aradı. Sağlık ekipleri, Sudenaz'ı tüm mühadalelere rağmen kurtaramadı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Olayın ardından araştırma yapan polis ekipleri, Sudenaz'ın olay günü sınıf arkadaşlarına çocukluk arkadaşının intihar ettiğini söyleyip, çok üzgün olduğunu anlattığını öğrendi. Sudenaz'ın daha sonra balkona çıktığını ve yine sınıf arkadaşını arayıp 'Uçuyorum' dedikten sonra intihar ettiği saptandı. Ayrıca eve giden polisler, Sudenaz'dan geriye 'Beni dayımın koynuna gömün' notuna ulaştı. 10 yıl önce bir cinayete kurban giden dayısını çok sevdiğini söyleyen Sudenaz'ın cenazesi ise, otopsinini ardından Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.