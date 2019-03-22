HABER

SUDER Başkanı: Türkiye su kaynakları açısından zengin değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

AMBALAJLI Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Serdar Seyhanlı, '22 Mart Dünya Su Günü' etkinliğinde, Türkiye'nin su kaynakları açısından tahmin edildiği kadar zengin bir ülke olmadığını söyledi.

Osman ŞİŞKO-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - AMBALAJLI Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Serdar Seyhanlı, '22 Mart Dünya Su Günü' etkinliğinde, Türkiye'nin su kaynakları açısından tahmin edildiği kadar zengin bir ülke olmadığını söyledi. Seyhanlı, "Doğanın suya ihtiyacı var. İnsanların, bireylerin, toplumun, tarımla uğraşanların suya ihtiyacı var. Üreticisinden tüketicisine kadar her kesimin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi. 22 Mart Dünya Su Günü, Bursa Erikli Su Uludağ Dolum Tesisleri'nde kutlandı. Etkinlikte konuşan SUDER Başkanı Serdar Seyhanlı, 25 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan Dünya Su Günü'nün bu yıl 'kalite ve sağlıklı su' temasıyla kutlandığını belirtti. Genel Müdürü olduğu Türkiye'nin en büyük su dolum tesislerinden biri olan Kestel'deki Uludağ Dolum Tesisleri'ni basın mensuplarına gezdiren Seyhanlı, Türkiye'nin su kaynakları açısından çok da zengin bir ülke olmadığını dile getirdi. Seyhanlı, "Çok dikkatli olmamız lazım. Üreticisinden tüketicisine kadar her kesimin çok dikkatli olması gerekiyor. Su, sanayiciler tarafından da tüketiliyor. Verimli ve dikkatli bir şekilde üretim yapılırsa daha az su kullanılır. Tüketim aşamasına gelindiğinde ise sıfır kalorili, şekersiz, harika bir içecekten bahsediyoruz. Bu çeşme suyuna bir alternatif değil fakat farklı, lezzetli bir su içmek isteyenler için pratik bir çözüm. Büfede, vapurda, binada, işyerinde bulabileceğiniz ambalajlarla rahatlıkla tüketeceğiniz bir ürün" dedi. 'SUYU KAYNAĞINDA KORUMALIYIZ' Tüketimin bilinçli yapıldığını fakat üretimde su israfına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Seyhanlı, "Üretimde dikkatli olmamız lazım. Makinelerdeki verimlilik, 1 litre ambalaja ne kadar su doldurduğunuz, suyu israf etmemeniz, bunların hepsi çok önemli. Bunlara dikkat edildiği sürece bir problem yok. Kaynakları çok iyi korumamız lazım. Her kaynağın dikkatlice incelenmesi lazım. Doğanın suya ihtiyacı var. O çevrede yaşayan insanların, bireylerin, toplumun, tarımla uğraşanların suya ihtiyacı var" diye konuştu.

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
“Tıpkı sizin gibiyiz, + 1 farkla”“Tıpkı sizin gibiyiz, + 1 farkla”
Her köşeye sağlıklı suHer köşeye sağlıklı su
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.