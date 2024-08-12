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Şufa (ön alım) Hakkı nedir, hangi durumlarda kullanılamaz? Şufa (ön alım) Hakkı kullanma süresi

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.08.2024 20:32
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Şufa (ön alım) hakkı, taşınmaz mal sahiplerine, malikler arasında doğan satış durumunda, taşınmazın üçüncü bir kişiye satılmasından sonra öncelikli alıcı olma hakkı tanıyan bir haktır. Peki, Şufa (ön alım) Hakkı hangi durumlarda kullanılamaz, Şufa (ön alım) Hakkı kullanma süresi ne kadar?

Şufa (ön alım) Hakkı nedir, hangi durumlarda kullanılamaz? Şufa (ön alım) Hakkı kullanma süresi

Türkçe dilinde bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Farklı çalışma alanlarında, sektörlerde, bir kelime halk arasındaki günlük konuşma dilinden çok daha geniş bir anlam karşılılığına sahip olabilir. Bu kelimelerden ve terimlerden biri de şufa kelimesi ve eş anlamlı karşılığı olan ön alım kavramıdır.

Şufa (ön alım) Hakkı nedir?

Kelime anlamı olarak şufa, Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ön alım olarak tanımlanmaktadır. Şufa hakkı ise ön alım hakkı olarak açıklanmaktadır. Bu ifade hukuk dilinde kullanılmakta ve çok daha bir tanım karşılığı bulunmaktadır.

Hukukta şufa hakkı kanun ya da bir sözleşmeden doğan hak sahibi olan kişiye satış konusunda öncelik veren ya da başkasına satılan bir mal üzerinde de kendine devrini talep edebilmesini sağlayan bir haktır. Bu hakka ait şartlar ve kullanım koşulları konusunda kanunda düzenlemeler bulunur.

Şufa (ön alım) Hakkı hangi durumlarda kullanılamaz?

Ön alım ya da şufa hakkı 2 türlü var olabilir. Biri kanundan diğeri ise yapılan sözleşmeden doğmuş olabilir. Şufa davası açmanın bazı kuralları ve şartları bulunur. Örnek olarak şu durumlar için şufa ya da ön alım hakkı kullanılması mümkün olmaz:

  • Cebri arttırma ile satışta
  • Kat irtifakı payının satılmasında
  • Bağımsız bir kısmın satılmasında
  • Mülkiyet el birliğinde ve şeklinde
  • Paydaş kişilerin paylarını üçüncü bir kişide devretmesi hâlinde

Şufa (ön alım) Hakkı kullanma süresi ne kadar?

Yasal olarak ön alım hakkının süresi satış işleminin hak sahibi olan kişiye bildirildiği tariften itibaren başlar. Bu tarih itibarıyla süre 3 ay ve 2 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Ne kadar süreceği duruma göre değişir.

Şufa (ön alım) Hakkı kullanma süresi zaman aşımı süresine tabidir. Buna göre kanundan doğan ön alım hakkı satış işleminin hak sahibine bildirildiği tarih üzerinden 3 ay geçmesi ya da her halükarda satış işleminin üzerinden 2 yıl geçince düşer.

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kamu satın alma
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