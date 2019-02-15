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Sufi Yolu eko turizme katkı sunmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Konya’ya uzanan Sufi Yolu eko turizme katkı sunmaya devam ediyor.İstanbul’dan Konya’ya kadar 801 kilometrelik Sufi Yolu’nu yürümek için ocak oyında Amerika’nın Colorado eyaletinden gelen Joe Lobeck ve Leah Capezio‘nun ardından Brezilya’dan Alberto Senna da Yalova’ya geldi.

Sufi Yolu eko turizme katkı sunmaya devam ediyor

İstanbul’dan Konya’ya uzanan Sufi Yolu eko turizme katkı sunmaya devam ediyor.
İstanbul’dan Konya’ya kadar 801 kilometrelik Sufi Yolu’nu yürümek için ocak oyında Amerika’nın Colorado eyaletinden gelen Joe Lobeck ve Leah Capezio‘nun ardından Brezilya’dan Alberto Senna da Yalova’ya geldi. Yalova Eko Turizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği’ne gelerek Sufi Yolu pasaportunu Dernek Başkanı Ahmet Yiğit’e kaşeleten Alberto Senna’nın hafta sonu 15 kilometrelik Erikliyayla Çifte Şelale-Dipsizgöl-Suiçti ve Mera Şelalesi yürüyüşünü, ertesi gün ise Gökçedere köyünden Güneyköye ve daha sonra da Orhangazi’ye oradan da İznik’e ulaştığı öğrenildi.
Senna’nın herhangi bir sağlık problemi olmaması halinde 40 günde Bilecik, Eskişehir, Afyon üzerinden Konya’ya kadar yürüyerek yolu bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.
Ahmet Yiğit, Türkiye’nin tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış sûfî, şair, alim ve mekanları yeniden canlandırmak istediklerini ifade etti.

Sufi Yolu eko turizme katkı sunmaya devam ediyor

Sufi Yolu eko turizme katkı sunmaya devam ediyor

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