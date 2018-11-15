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"Sufisin Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:11 | Son Güncelleme

Konya'da yapılacak Sufi Sinema Günleri kapsamında düzenlenen, tasavvuf içerikli eserlerin yarışacağı "Sufisin Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması" için başvurular başladı

Konya'da düzenlenecek "Sufi Sinema Günleri (Sufisin)" kapsamında, tasavvufun işlendiği eserlerin yarışacağı "Sufisin Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması"na başvurular başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana’yı Anma Törenleri kapsamında düzenlenecek yarışma için başvuruların 15 Kasım 2018-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

Filmin fikrinin yarışmanın ana omurgasını oluşturduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Festivalimizin ismini taşıyan sufi sinema film içeriklerinin, fikri belli bir bakış açısına göre senaryolaştıran sinema emektarlarının bu yıldan itibaren desteklenmesi amaçlanmaktadır. En iyi yönetmen, yapımcı ve görüntü yönetmeninin seçildiği festivallerden farklı olarak senaristin bakış açısını ödüllendirme yoluna gitmekteyiz. Özellikle teknolojik gelişmelerin çağ atladığı günümüzde asıl değerin öz ve anlam olduğunu tüm dünyaya anlatma çabası ile Sufisin Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması’nı başlatıyoruz."

Yarışmaya, "İslam irfanı ve tasavvufun özü"nü anlatan senaryolar ile başvurulabilecek. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu, yarışmayı kazanan senariste 30 bin lira teşvik ödülü verilecek.

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