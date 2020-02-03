Sufle tarifi: Klasik, tencerede ve bardakta sufle yapımı

Oldukça kolay bir şekilde hazırlayacağınız sufle tarifi ile tek bir kaşıkta bile şölen yaşamaya ne dersiniz? Akışkan çikolatası, sıcacık kekinin yanına bir de dondurma eklerseniz keyfiniz dört köşe olacak, garanti veriyoruz! Sufle yapımı düşündüğünüz kadar zor değil sevgili okur. Birkaç püf noktasını öğrendikten sonra sufle nasıl yapılır sorusuna en doğru cevabı verebilirsiniz. Tencerede sufle, güveçte sufle ve mikrodalgada sufle tariflerini merak edenler de yazımızda yapılışını okuyabilirler.
En popüler tatlı tariflerinden olan sufle, yapımı zor gibi dursa da aslında az malzemeyle hazırlanabilen son derece pratik bir tatlıdır. Sufle tarifi yapımında önemli olan tarif adımlarını atlamadan, dikkatli bir şekilde uygulamaktır.
Malzemeler:
3 adet orta boy yumurta
80 g bitter çikolata
1/2 su bardağı un
50 g tereyağı
1/2 su bardağı şeker
Sufle yapımı:
İşe ilk olarak fırını ısıtmakla başlayalım. Fırını fansız çalıştırın, 220 dereceye getirin ve ardından hazırlık aşamasına geçin.
Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü ya da tavada, oldukça kısık ateşte karıştırarak eritin.
İki malzeme eridikten sonra unu ekleyip iyi bir şekilde karıştırın.
Ayrı bir kabın içinde yumurta ve şekeri karıştırın. Şekerin erimesi ve bu ikilinin köpük köpük beyazlamasını sağlayın.
Karışım beyazlayınca içine çikolatalı karışımı ekleyin ve bir iki dakika mikser ile çırpın.
Sufle kabı da kullanabilirsiniz, ısıya dayanıklı kaplar da. Kullanmayı belirlediğiniz kabın iç kısımlarını tereyağı ile yağlayın.
Hazırladığınız hamuru kaplara eşit bir şekilde dağıtın. Fırında 8 dakika pişirin. Çikolatalı sufle tarifiniz hazır. Ilık bir şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...
Malzemeler:
Bir adet yumurta
Bir çay bardağı sıvı yağ
½ su bardağı toz şeker
Bir çay bardağı süt
80 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
Bir kahve fincanı pudra şekeri
Bir paket vanilya
Yapılışı:
Derin bir tencerenin içine bir bardak su ekleyin ve tencereyi ocağa alın. Suyu kaynamaya bırakın.
Bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla çırpın. Karışımın beyazlayıp tamamen köpürmesi gerekiyor.
Kabın içine kakaoyu, unu, kabartma tozunu, vanilyayı, sütü ve yağı da ilave edip tüm malzemeler homojen bir hal alana kadar çırpın.
Sufle harcını bardakların yarısına kadar doldurun ki piştiğinde sufle taşmasın.
Kaynar suyun içine fincanları oturtun. Dikkat edin! Su, fincanların yarısına kadar gelmeli.
Fincanları oturttuktan sonra tencerenin kapağını kapatın. 10 dakika boyunca orta ateşte pişirin.
Sufleler piştikten sonra ocaktan dikkatli bir şekilde alın ve üzerine pudra şekeri döküp servis yapın. Afiyet olsun.
Evinizde mikrodalga varsa sadece 2 dakikada tatlı krizine son verebilirsiniz. Mikrodalgada sufle, hem yapımı kolay hem de son derece leziz bir tatlı. İşte karşınızda mikrodalgada sufle tarifi...
Malzemeler:
6 yemek kaşığı un
Bir tatlı kaşığı vanilya
Bir çay kaşığı kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı toz şeker
5 yemek kaşığı süt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı kahvaltılık çikolata
Hazırlanışı:
Derin bir kabın içinde unu, şekeri, kakaoyu, vanilyayı ve kabartma tozunu karıştırın.
Karışımın üzerine sütü ve sıvı yağı ekleyin. Ardından tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Hazırladığınız karışımı sufle kaplarına bölüştürün. Karışımın kabaracağını da göz önüne alarak sufle kaplarını ağzına kadar doldurmayın.
Son olarak sufle kaplarının içine kahvaltılık çikolatadan bölüştürün.
Sufleleri mikrodalga fırının içine yerleştirin. 100 saniye pişirme süresini ayarlayın ve pişirin. Afiyet olsun.
Suflenin bir başka türü de güveçte yapılan sufle tarifi oluyor. Küçük güveç kaplarında hazırlanan suflenin lezzetine doyum olmuyor. İşte güveçte sufle tarifinin detayları...
Malzemeler:
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
85 gr bitter çikolata
Hazırlanışı:
İlk olarak yumurta ve şekeri derin bir kabın içinde çırpın.
Kısık ateşte tereyağını eritin ve içine bitter çikolatayı ekleyerek karıştırın. Bu aşamada ateşin çok kısık olması önemli. Çikolatayı yakmamalısınız.
Tereyağı ve çikolata tamamen eridikten sonra yavaş yavaş unu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Karışımı, yumurtalı şekerli karışımın olduğu kabın içine aktarın ve güzelce karıştırın.
Güveçleri tereyağı ile yağlayın. Karışımı eşit şekilde kaplara bölüştürün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında maksimum 8 dakika pişirin. Üzerine dondurma ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...
Eğer suflenizi fırında pişirecekseniz bunun için fırını mutlaka önceden ısıtın.
Suflelerin kaplarına yapışmasını önlemek isterseniz bunun için kapları önceden tereyağı ile yağlayabilirsiniz.
Malzemeleri eritirken kısık ateşte eritmelisiniz. Bu aşamada özellikle çikolatanın yanmaması çok önemli.
Sufle harcının topaklanmaması için karışımı hızlı bir şekilde çırpın.
Sufleyi fırına verdikten sonra maksimum 8 dakika pişirin. Aksi halde suflenin içi kuruyacaktır.
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