Sufle tarifi: Klasik, tencerede ve bardakta sufle yapımı

Oldukça kolay bir şekilde hazırlayacağınız sufle tarifi ile tek bir kaşıkta bile şölen yaşamaya ne dersiniz? Akışkan çikolatası, sıcacık kekinin yanına bir de dondurma eklerseniz keyfiniz dört köşe olacak, garanti veriyoruz! Sufle yapımı düşündüğünüz kadar zor değil sevgili okur. Birkaç püf noktasını öğrendikten sonra sufle nasıl yapılır sorusuna en doğru cevabı verebilirsiniz. Tencerede sufle, güveçte sufle ve mikrodalgada sufle tariflerini merak edenler de yazımızda yapılışını okuyabilirler.

SUFLE NASIL YAPILIR DİYENLER İÇİN SUFLE TARİFİ GELİYOR

En popüler tatlı tariflerinden olan sufle, yapımı zor gibi dursa da aslında az malzemeyle hazırlanabilen son derece pratik bir tatlıdır. Sufle tarifi yapımında önemli olan tarif adımlarını atlamadan, dikkatli bir şekilde uygulamaktır.

Malzemeler:

3 adet orta boy yumurta

80 g bitter çikolata

1/2 su bardağı un

50 g tereyağı

1/2 su bardağı şeker

Sufle yapımı:

İşe ilk olarak fırını ısıtmakla başlayalım. Fırını fansız çalıştırın, 220 dereceye getirin ve ardından hazırlık aşamasına geçin.

Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü ya da tavada, oldukça kısık ateşte karıştırarak eritin.

İki malzeme eridikten sonra unu ekleyip iyi bir şekilde karıştırın.

Ayrı bir kabın içinde yumurta ve şekeri karıştırın. Şekerin erimesi ve bu ikilinin köpük köpük beyazlamasını sağlayın.

Karışım beyazlayınca içine çikolatalı karışımı ekleyin ve bir iki dakika mikser ile çırpın.

Sufle kabı da kullanabilirsiniz, ısıya dayanıklı kaplar da. Kullanmayı belirlediğiniz kabın iç kısımlarını tereyağı ile yağlayın.

Hazırladığınız hamuru kaplara eşit bir şekilde dağıtın. Fırında 8 dakika pişirin. Çikolatalı sufle tarifiniz hazır. Ilık bir şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...