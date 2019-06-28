Suğla Gölü'nün balıkçı aileleri yeni sezondan umutlu

Göllerde balık neslinin korunması için her yıl üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran'da su ürünleri avlanma yasağı uygulandığını belirten Tozar, "15 Haziran itibarıyla yasak kalktı. Biz bölgedeki yağışlardan dolayı balığa çıkamadık. İlk kez bugün çıktık. İki gündür havalar iyi gidiyor, inşallah bundan sonra daha da iyi olur. Bugün siftahımızı yaptık. 8 kiloluk bir sazan tuttuk, 5 kiloluk da levreğimiz çıktı. Bugün mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle göl sularına açılan 50 yaşındaki Mustafa Tozar, 2004 yılından beri balıkçılık mesleğini severek yaptığını söyledi.

Suğla'da 15 yıldır balıkçılık yapan 8 kişilik Tozar ailesi de bölgedeki yağışların ardından göle açılarak ağ atıp, 9 ay sürecek av sezonunda ilk siftahı yaptı.

Bu yıl bölgenin aldığı yağışlarla 6 metreye yükselerek genişleyen Suğla Gölü Havzası, geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüler için umut oldu.

İlçenin kuzeybatısında 16 bin hektarlık alana yayılan Suğla Gölü'ne sahili bulunan mahallelerde yaşayan birçok kişi, yıllardır aileleriyle balıkçılık yapıyor.

İlk gün eşiyle balığa çıktığını anlatan Tozar, şöyle devam etti:

"Köyümüzde 8 ailenin kayığı var. Onlar da eşleriyle, çocuklarıyla balıkçılık yapıyor. Bölgemizde balıkçılık yapan 85 aile var, hepsi geçimini buradan sağlıyor. Bazıları eşiyle, bazıları kızıyla, oğluyla balığa çıkıyor. Okullar tatil olunca torunlar da bizimle gelmeye başladı. Bugün torunlarımın canı balık istedi. Gölün kenarında tuttuğumuz balığı yedik, çayımızı içtik. Keyifli şekilde evimize döneceğiz."

Tozar, çocukları ve torunlarının da balıkçılığa ilgi duyduğunu dile getirdi.

Suğla Gölü Havzası'nın kıymeti bilinmesi gereken bir doğal güzellik olduğuna değinen Tozar, "Burası çok güzel bir yer. Suyu temiz, balığı lezzetli. Yayılım bol olduğu için buranın balığı daha erken yetişiyor. Herkese buraya gelmelerini, görmelerini tavsiye ederim. Gelsinler, burada balık yaparız, ikramda bulunuruz. Kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

- "Yılın 9 ayı geçimimizi buradan sağlıyoruz"

Eşiyle balığa çıkan 48 yaşındaki Halime Tozar da Suğla Gölü'nü çok sevdiğini aktararak, şunları kaydetti: