Şuhut Belediyesi kanalizasyon temizleme çalışmalarına başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile İtfaiye Amirliği tarafından başlatılan kanalizasyon hatlarının temizlik çalışmaları ilçenin dört bir yanında devam ediyor.

Şuhut ilçesi sınırları içerisinde yer alan mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan baca ve kanalizasyon hattı temizleme çalışmaları Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yoğun bir şekilde devam ediyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarında, ‘’Şuhut ilçemizin dört bulvarında baca ve kanalizasyon hattı temizleme çalışmalarımıza ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla devam ediyoruz. Aşırı yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından hiçbir mahalle, cadde ve sokaklarda sorun kalmayacak şekilde sürdürülüyor’’ ifadelerine yer verdi.



