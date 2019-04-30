Şuhutlu esnaftan örnek davranış

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki esnaf, dolaştığı parkta bulduğu 150 lirayı Şuhut Belediyesi yetkililerine teslim ederek örnek davranışta bulundu.

Şuhut ilçe merkezinde mesleği terzilik olan Mehmet Sarıkoç, Atatürk Parkında dolaşırken yerde bulduğu 150 lirayı Şuhut Belediyesi Danışma Biriminde çalışan personel Ümit Güngör’e getirerek teslim etti. Şuhut Belediye Personeli Ümit Güngör ise mesai saatinin geçtiğini ifade ederek kayıp ilanının mesai saati başladığında ilan edileceğini belirtti.

Sarıkoç, parayı düşüren kişinin ihtiyaç sahibi bir kişi olabileceğini düşünerek iyilik yapmak istediğini, insanlığın ölmediğini ifade etti. Terzi Mehmet Sarıkoç, ‘’150 lirayı parkta buldum bunu Şuhut Belediyesine teslim ettim. Vatandaşlarımıza sağduyulu olmasını rica ediyorum. İyilik amacıyla getirdim bunu. İster 5 lira olsun, ister 5 milyar olsun fark etmez. Tüm Şuhutlu vatandaşlarımız, hatta böyle bir şeyde tüm Türkiye vatandaşlarımız yardımcı olması gerekir’’ dedi.



