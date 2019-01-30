HABER

Şuhutlu minik öğrenciler zeka oyunları ile gelişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, akıl ve zeka oyunları kapsamında katamino, becerikli yapılar, equlibrium, Q-bitz ve eşleştirme oyunları ile gelişiyor.Anasınıfı öğrencileri zekâ oyunları ile hem öğreniyor hem de kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, akıl ve zeka oyunları kapsamında katamino, becerikli yapılar, equlibrium, Q-bitz ve eşleştirme oyunları ile gelişiyor.
Anasınıfı öğrencileri zekâ oyunları ile hem öğreniyor hem de kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Anasınıfı öğretmeni Rahime Tonkur, zekâ oyunlarının minik öğrencilere dikkat ve zihinsel gelişimine çok katkısı olduğunu belirtti.
Anasınıfı öğrencilerinden Ahmet Anıl Çakmar ise konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Arkadaşlarımla beraber zeka oyunlarını çok sevdik. Öncelikle çok güzel vakit geçiriyoruz. Zeka oyunlarında en çok becerikli yapılar oyununu çok sevdim. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum’’ sözlerine yer verdi.

Şuhutlu minik öğrenciler zeka oyunları ile gelişiyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.