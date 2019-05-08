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Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’’Başıma İcat Çıkar’’ projesi kapsamında Konya Bilim Fuarı gezisi düzenlendi.Konya Bilim Fuarı gezisine dereceye giren 20 proje sahibi öğrenci ve diğer proje sahipleri katıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’’Başıma İcat Çıkar’’ projesi kapsamında Konya Bilim Fuarı gezisi düzenlendi.
Konya Bilim Fuarı gezisine dereceye giren 20 proje sahibi öğrenci ve diğer proje sahipleri katıldı. İlk olarak Konya Bilim Merkezi gezilerek burada teknolojik projeler incelendi. Daha sonra minik öğrenciler bilim fuarının heyecanını yaşayarak eğlence dolu dakikalar yaşadı. Konya Bilim Fuarı gezisinin ardından Akın Robotics İnsansı Robot Fabrikasını gezen öğrenciler Mevlana Müzesi ziyareti ile Konya gezisini sonlandırdı.
Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Konya gezisine 36 öğrenci ve 14 danışman öğretmen ile katılım sağlandığı belirtildi.

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde
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