Şuhutlu öğrenciler Konya gezisinde

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’’Başıma İcat Çıkar’’ projesi kapsamında Konya Bilim Fuarı gezisi düzenlendi.

Konya Bilim Fuarı gezisine dereceye giren 20 proje sahibi öğrenci ve diğer proje sahipleri katıldı. İlk olarak Konya Bilim Merkezi gezilerek burada teknolojik projeler incelendi. Daha sonra minik öğrenciler bilim fuarının heyecanını yaşayarak eğlence dolu dakikalar yaşadı. Konya Bilim Fuarı gezisinin ardından Akın Robotics İnsansı Robot Fabrikasını gezen öğrenciler Mevlana Müzesi ziyareti ile Konya gezisini sonlandırdı.

Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Konya gezisine 36 öğrenci ve 14 danışman öğretmen ile katılım sağlandığı belirtildi.