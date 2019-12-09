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Şuhutlu uzman çavuş Şırnak’ta yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Şuhutlu Uzman Çavuş Ömer Özkan yaralandı.Şırnak’ın Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde sabah bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için bomba imha ekiplerinin çalışmaları sırasında yaşanan patlamada 2 asker şehit olurken, 7 asker de yaralanmıştı.

Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Şuhutlu Uzman Çavuş Ömer Özkan yaralandı.
Şırnak’ın Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde sabah bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için bomba imha ekiplerinin çalışmaları sırasında yaşanan patlamada 2 asker şehit olurken, 7 asker de yaralanmıştı. Yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Ömer Özkan’ın (25) Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünden olduğu öğrenildi. Yaralanan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu, annesi Fadime ve babası Bilal Özkan’ın oğullarının yanına gittiği öğrenildi.

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