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Şuhutlular İstanbul’da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan Şuhut’ular birlik ve beraberlik çerçevesi altında bir araya geldi.İstanbul ilinde yaşayan Şuhutlu vatandaşlar birlik ve beraberlik çerçevesi altındaŞuhut Kültür ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, INTERSTENO Türk Grubu Başkanı Seçkin KÖSE, Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Suat Benli ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul’da yaşayan Şuhutlu iş adamları ve Şuhutlu vatandaşlar katıldı.Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Suat Benli, "Derneğimizde birlik ve beraberlik çerçevesi altında bir araya gelmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

İstanbul’da yaşayan Şuhut’ular birlik ve beraberlik çerçevesi altında bir araya geldi.
İstanbul ilinde yaşayan Şuhutlu vatandaşlar birlik ve beraberlik çerçevesi altında
Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, INTERSTENO Türk Grubu Başkanı Seçkin KÖSE, Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Suat Benli ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul’da yaşayan Şuhutlu iş adamları ve Şuhutlu vatandaşlar katıldı.
Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Suat Benli, "Derneğimizde birlik ve beraberlik çerçevesi altında bir araya gelmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün düzenlediğimiz etkinliğimize katılan tüm değerli Şuhutlu kardeşlerime en içten dileklerimle teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise yapmış olduğu konuşmasında, ’’Bugün hem hemşehrilerimizle hasret giderdik, hem de 2009’dan günümüze Şuhut’ta gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile devam eden projelerimizi anlattık. Böylesine özel ve anlamlı bir organizasyonla İstanbul’daki hemşehrilerimizle bizleri buluşturan Dernek Başkanı Suat Benli ile yönetimine, emeği geçen herkese ve programa katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.
Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen etkinlik günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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