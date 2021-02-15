Şuhut’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı dolayısıyla kazalar meydana gelmeye başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ıslak zemin dolayısı ile takla atarak durabildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut Organize Sanayi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan Şuhut ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan A.Y idaresindeki 43 AE 713 plakalı otomobil, kar yağışı dolayısıyla ıslak zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan A.Y. ve ismi belirlenemeyen yolcu ise pert olan otomobilin içerisinden yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

