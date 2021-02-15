HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şuhut’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil devrildi: 2 yaralı

Şuhut’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil devrildi: 2 yaralı

15.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı dolayısıyla kazalar meydana gelmeye başladı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı dolayısıyla kazalar meydana gelmeye başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ıslak zemin dolayısı ile takla atarak durabildi, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhut Organize Sanayi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan Şuhut ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan A.Y idaresindeki 43 AE 713 plakalı otomobil, kar yağışı dolayısıyla ıslak zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan A.Y. ve ismi belirlenemeyen yolcu ise pert olan otomobilin içerisinden yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandıZincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı
60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 14 Şubat 2021

İkramiye 11 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Son Dakika: Kapatılan Özgür Gündem davasında karar

Kapatılan Özgür Gündem davasında karar

Bitlis'te haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başladı

O ilde yüz yüze eğitim başladı

Son Dakika: Balıkesir merkezli 20 ilde PKK'ya operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Balıkesir merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Son Dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert 'Gara' açıklaması

Çavuşoğlu'ndan çok sert 'Gara' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.