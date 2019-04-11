Şuhut’ta ’’Eğitim Çalışanlarına Şiddete Hayır’’ yürüyüşü

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim sendikaları öncülüğünde bir araya gelen eğitim camiası, Gebze’de bir lisede görev yapan müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu’nun bir öğrenci tarafından öldürülmesine tepki göstermek için ’’Eğitim Çalışanlarına Şiddete Hayır’’ yürüyüşü yaptı.

Şuhut ilçe merkezindeki yürüyüşün ardından öğle namazı çıkışında gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaza, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, kurum amirleri ve eğitim camiası katıldı. Namazın ardından Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Üç çocuk babası bir meslektaşımızın görevi başında şehit edilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçlu aramayı bir kenara bırakıp çocuklarımızı bu hale nasıl getirdik onu düşünmeliyiz. Bu son olsun demek istiyorum ama pek de umutlu değilim. Şehit öğretmenimize Allah’tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.



