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Şuhut’ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.Jandarma ve polis ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ilçe merkezinde başlatılan 3 günlük operasyonda 4 evde arama tarama neticesinde 80 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.
Jandarma ve polis ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ilçe merkezinde başlatılan 3 günlük operasyonda 4 evde arama tarama neticesinde 80 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili İbrahim K., İbrahim Ç., Hidayet T., Kemal B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınarak İşlemlerinin ardından 4 şüpheli Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kenan B. ise tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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